Das ist beim Neusässer Stadtfest auf der Bühne los

Am Freitag, 7. Juli, geht es in der Remboldstraße und am Ägidiuspark los. Es gibt in diesem Jahr nur eine große Musikbühne. Für die steht das bunte Programm.

Die Verkaufsbuden stehen zum großen Teil schon, doch bis zur Eröffnung des Stadtfests in Neusäß am Freitag bleibt noch genug zu tun. Was hingegen schon feststeht, ist das Musikprogramm auf der großen Bühne im Ägidiuspark. An den beiden Wochenenden 7. bis 9. sowie 13. bis 16. Juli gibt es dort neben verschiedenen Vorführungen viel Musik zu erleben und zu genießen. Gleich zwei Musikgruppen starten am Freitag, 7. Juli, ins Programm: Zur Eröffnung ab 17 Uhr spielt, und das hat Tradition, die Stadtkapelle Neusäß. Am selben Abend ab 21 Uhr folgt dann gleich die erste auswärtige Gruppe.

Austria 4+, das sind die Schauspieler Peter Reisser, Richard Putzinger und Stefan Leonhardsberger. Seit nunmehr zehn Jahren haben sie sich in die Herzen des Publikums gesungen. Weil das aber keine vier, sondern nur drei sind, vervollständigt der Augsburger Martin Schmid die Band. Das Plus im Namen macht der Freisinger Musiker Stefan Pellmaier aus. Geboten werden bekannte und beliebte Songs des Austropops von Georg Danzer bis Reinhard Fendrich und Hubert von Goisern.

John Garner hat inzwischen international Karriere gemacht

Am Samstag, 8. Juli, wird die große Bühne wieder ab 17.30 Uhr bespielt. Bis 20 Uhr sind dort The Hep Cats zu Gast. Sie nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise zurück in die 50er-Jahre, als die Songs von Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis, Bill Haley und Chuck Berry in jeder Musikbox zu finden waren. Ab 21 Uhr spielt dann die Band John Garner auf der großen Bühne. Das Trio, das es in dieser Formation seit 2016 gibt, hat inzwischen eine internationale Karriere hingelegt. Allein 2018 hatte die Band mit ihrem Frontmann Stefan Krause mehr als 100 Auftritte in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Mit Kontrabass, Piano und Schlagzeug schließt sich der Instrumentenkreis und bringt die Böden zum Beben.

Die junge Band Attics aus dem Landkreis Günzburg wird beim Stadtfest in Neusäß dabei sein. Foto: Alexander Klarmann

Mit der Blue Notes Big Band, der Big Band der Sing- und Musikschule Neusäß, beginnt das Programm auf der Bühne im Park am Sonntag, 9. Juli. Sie spielt ab 17 Uhr (bis 19.30 Uhr) in der bekannten und in der Stadt beliebten Qualität. Um 20 Uhr startet dann Loamsiada ins Abendprogramm. Loamsiada ist eigentlich ein bayerisches Schimpfwort für Menschen, die nicht richtig in Gang kommen. Diese Loamsiada jedoch bringen frischen Wind in die bayerische Mundart-Szene und vereinen Funk, Reggae, Soul und Indie-Rock.

Unlimited Culture spielen bayerischen Reggae

Nach der Pause zu Wochenbeginn startet das Neusässer Stadtfest bereits ab Donnerstag, 13. Juli, in ein langes Wochenende. An diesem Nachmittag gehört die große Bühne zunächst Vereinen wie Twin Taekwondo, dem Tanzsport Zentrum Augsburg und der Narrneusia. Ab 19 Uhr gibt es dann aber doch wieder Musik, diesmal mit Natürlichkeit und italienischem Charme der beiden Brüder Salvatore & Rosario, die als echte Italiener im bayerischen Schwaben aufgewachsen sind.

Eine der Bands, um deren Auftritt das Neusässer Kulturbüro am längsten zittern musste, ist Unlimited Culture. Nachdem am Freitag, 14. Juli, zunächst die Sing- und Musikschule Neusäß um 17 Uhr zu sehen und zu hören ist, kommt die Band mit ihrer bayerischen Musik ab 21.15 Uhr auf die Bühne. Lederhose und Blasmusik sind von ihr aber weniger zu erwarten. Es wird stattdessen mit wehenden Dreadlocks um bayerischen Reggae gehen. Mit ihrer Bühnenpräsenz schaffen es die vier Musiker um Frontmann Lenny Souljah jedes Jahr aufs Neue, das Publikum mit ihren angenehm unkonventionellen Eigenkompositionen auf Bayerisch und Englisch zu begeistern.

Erinnerungen an Queen und The Beatles beim Neusäßer Stadtfest

Am Samstag, 15. Juli, stehen ab 17 Uhr Attics auf der Bühne, eine junge Band aus dem Landkreis Günzburg, die sich an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach kennengelernt hat. Ihr Programm besteht aus Covermusik und eigenen Songs. Ihnen folgt ab 21 Uhr The Magic of Queen – und da braucht es kaum eine Erklärung, was die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet. Charisma und Unterhaltung, dazu echte Rockmusik, dafür stand Freddie Mercury, und das will die Band, die schon Auftritte in Brasilien, USA und Kanada hatte, auch so halten. Frontman Markus Engelstädter hat die Bühne übrigens schon mit Größen wie Manfred Mann's Earth Band, Slade oder The Sweet geteilt.

Zum Abschluss des Stadtfests am Sonntag, 16. Juli, stehen The Beatels ab 19 Uhr auf der Bühne, und auch hier braucht es kaum eine Erklärung, was das Publikum erwartet. Martin Köhler, Hermann Innermann, Alex Hitzler, Hartmut Welz und Volker Panitz, in der regionalen und überregionalen Musikszene seit vielen Jahren bekannt, haben sich zu der neuen Formation The Beatels zusammengetan. Bis 21.30 Uhr setzen sie den Schlusspunkt unter das Stadtfest 2023.