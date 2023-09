Neusäß

vor 18 Min.

Das ist die neue Gastgeberin in der Stadthalle Neusäß

Gastronomin Meike Weickel von "Meikes Schmeckerei" wird mit ihrem Team ab sofort jede Veranstaltung in der Neusässer Stadthalle verköstigen.

Plus Meike Weickel sagt von sich selbst, sie habe vor gar nichts Angst. Mit ihrem Team ist sie für Nachhaltigkeit und Regionalität bekannt. Das plant sie in Neusäß.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Für zahlreiche Augsburger Bürger und Landkreis-Einwohner ist das Café-Restaurant „Meikes Schmeckerei“ an der Grenze zwischen Augsburg und Neusäß seit Ende 2020 längst zu einem festen Bestandteil der örtlichen Speisekultur geworden. Denn dort stehen nicht nur schmackhafte Gerichte, sondern insbesondere auch Nachhaltigkeit, Regionalität und umweltfreundliche Qualität im Vordergrund. Doch nun hat sich Betreiberin Meike Weickel zusammen mit ihrem Ehemann Simon dazu entschlossen, noch einen gewaltigen Schritt weiterzugehen: die Nachfolge von Küchenmeister Karlheinz Luxenhofer anzutreten, der mehr als 30 Jahre lang Zehntausende Besucher der Neusässer Stadthalle bekocht und zahllose Bühnenkünstler mit exklusiven Gerichten versorgt hatte.

Nachdem dieser seinen Ruhestand angekündigt hatte, herrschte in Neusäß lange Zeit ein Rätselraten darüber, wer die Stadthallen-Gastronomie zukünftig übernehmen und weiterführen wird. Mit Meike Weickel und ihrem Küchenteam ist die Entscheidung nun endgültig gefallen. „Ich habe mir schon länger gewünscht, mal etwas ganz Neues in Angriff zu nehmen. Aber zugegeben war das alles etwas spontan. Es war jetzt am Anfang ziemlich sportlich, alles innerhalb von nur drei Monaten auf die Beine zu stellen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen