Neusäß

11.03.2022

Jetzt kommt Kultur im Park: Das ist neu im Sommer in Neusäß

In Neusäß soll im Sommer wieder in der Stadt gefeiert werden. Auch wenn das neue Fest "Kultur im Park" nicht so groß werden wird wie das bislang letzte Stadtfest 2019, soll einiges los sein.

Plus Ein großes Stadtfest soll es auch in diesem Jahr nicht geben. Doch es wird viel los sein in der Stadt. Der Höhepunkt wird "Kultur im Park" Anfang Juli.

Von Jana Tallevi

Den ganzen Sommer über von Mai bis August feiern - in vielen kleinen Formaten und in allen Stadtteilen, so plant das Kulturbüro aktuell. Eines soll dabei möglichst nicht passieren: Dass Corona alle Pläne zunichte macht. Deshalb wird es das große Stadtfest auch in diesem Jahr nicht geben. "Es soll auf jeden Fall etwas stattfinden. Unser Ziel ist, das kulturelle Leben in Neusäß wieder anzukurbeln", so Bürgermeister Richard Greiner jetzt bei der Vorstellung der Pläne im Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Soziales. Herzstück der Feierlichkeiten soll das neue Fest "Kultur im Park" im Juli sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen