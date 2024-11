„Das kann ich alleine“: Tipps für Eltern

Die Evangelische Kindertageseinrichtung Philippus, Kolpingstr. 3, in Neusäß/Steppach bietet in Kooperation mit der Familienstation Neusäß folgende Veranstaltung an. „Ich kann das alleine!“ - Eigenverantwortung im Kontext sicherer Bindung. Als Eltern die richtige Dosierung zwischen Fürsorge und Loslassen zu finden, damit das Kind stark und wirksam in die Welt gehen kann, ist schwer. An diesem Abend beschäftigen sich die Teilnehmer mit den Themen Selbstwirksamkeit, Resilienz und Eigenverantwortung. Termin ist am Dienstag, 5. November, von 19 bis ca. 21 Uhr. Ort: Referentin ist Marion Hirsekorn (SAFE-Mentorin). Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung bitte über die Familienstation Neusäß: info@familienstation-neusaess.de. (AZ)

