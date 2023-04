Neusäß

06:00 Uhr

Das Schulzentrum in Neusäß wird noch größer

Das Schulzentrum in Neusäß soll größer werden. Bis 2029 soll unterhalb der FOS/BOS (Bildmitte) das Haus der Bildung entstehen. In diesem Zusammenhang soll auch die Landrat-Dr.-Frey-Straße verlegt werden.

Plus Der Stadtrat geht den ersten Schritt zur Entwicklung eines möglichen neuen Viertels an der Landrat-Dr.-Frey-Straße in Neusäß. Es geht auch um einen Bussteig an der Realschule.

Von Jana Tallevi

Ein neuer Kindergarten, eine verkehrssichere Lösung für Schüler, die mit dem Bus kommen und ein Parkhaus für Lehrkräfte an allen drei Schulen: Das sind die Pläne für einen ersten Schritt zur Vergrößerung des Schulzentrums in Neusäß. Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt ist grundsätzlich mit den Planungen einverstanden und hat jetzt die Verwaltung beauftragt, einen Bebauungsplan für den Bereich aufzustellen. Es könnte der erste Schritt zu einem neuen Stadtviertel werden.

Ausgangspunkt der Überlegungen für die Planungen war dabei gar nicht ein Vorhaben der Stadt Neusäß. Es geht um das Haus der Bildung, das der Landkreis in einer besonderen Kooperation mit dem Bezirk Schwaben plant. Im Haus der Bildung sollen unter anderem das Schulamt für den Landkreis Augsburg sowie die schwäbischen Ministerialbeauftragten aller Schularten neue Büros finden, auch die Volkshochschule für den Landkreis Augsburg soll Räume beziehen. Bürgermeister Richard Greiner sprach auf der Sitzung des Ausschusses von "einem zentralen Element der schwäbischen Bildungslandschaft".

