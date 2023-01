Neusäß

06:10 Uhr

Dietmar Krenz geht: Das Stadtbild von Neusäß trägt seine Handschrift

Plus Stadtbaumeister Dietmar Krenz geht nach 21 Jahren im Amt in den Ruhestand. Er arbeitete in dieser Zeit mit drei verschiedenen Bürgermeistern zusammen.

Von Regine Kahl

Eine Anekdote steht symptomatisch für eine lange Zeit als Neusässer Stadtbaumeister: Als eines Tages in der Titania-Therme die Drehtüre am Eingang klemmte, hätte ein Neukauf 170.000 Euro gekostet. Doch nicht mit Dietmar Krenz. Der Stadtbaumeister war sicher, dass man die Türe nur mit einem kleinen Bauteil reparieren könnte. So kam es dann auch. Die Geschichte beschreibe gut, wie Krenz 21 Jahre für die Stadt Neusäß wirkte, sagt Bürgermeister Richard Greiner. Sparsames Handeln, der Blick für das Notwendige und Fachwissen zeichnen Krenz aus, der sich jetzt mit 64 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

