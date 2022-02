Feinkost und Gardinen: Das tut sich im Einzelhandel von Neusäß

Es gibt ein neues Feinkostgeschäft in Steppach, weitere Läden eröffnen bald in Neusäß. Allerdings wird auch ein alt eingesessenes Geschäft bald schließen.

Marmelade und Schokolade aus handwerklichen Manufakturen im Augsburger Land, dazu San Daniele-Schinken aus Venetien und Bier aus Sardinien: So sieht das Konzept mit Feinkost aus Italien und der Region aus, das Andreas Meyer seit drei Monaten im "Da Meyer" in Steppach am Dreieck anbietet. Mit dem Laden macht er bereits zum zweiten Mal in seinem Leben sein Hobby zum Beruf: Der professionelle Musiker und Leiter der Musikschmiede Diedorf bezeichnet sich selbst als "Genussmensch" - und das qualifiziere ihn auf jeden Fall für einen Feinkostladen: "Ich verkaufe hier nichts, das ich nicht auch selbst gern mag", gibt er zu. Meyer hat die Geschäftsräume und auch einen Teil der Ausstattung von Alper Maris übernommen, der in den ehemaligen Räumen eines Reisebüros ebenfalls ein Feinkostgeschäft eingerichtet hatte, das allerdings nur wenige Monate bestand. Und es gibt noch mehr Veränderungen im Neusässer Einzelhandel.

Michael Vetter ist gerade dabei, die ehemaligen Geschäftsräume des Raumausstatters Stanke in der Augsburger Straße zu renovieren. In der letzten Februar-Woche will der Inhaber des bekannten Gardinengeschäfts aus Augsburg nach Nürnberg in Neusäß seine dritte Filiale eröffnen. Wie im Hauptgeschäft soll es das komplette Sortiment vom Insekten- und Sonnenschutz über Gardinen und Vorhänge bis zu Teppichen geben. Der Unterschied: "Hier haben wir Parkplätze, im Hauptgeschäft in der Augsburger Altstadt ist unser Parkplatz eher eng." Schon vor über 20 Jahren hatten sich Vetter und sein Vater die Geschäftsräume in Neusäß einmal angeschaut, jetzt freut er sich, dass es endlich klappt. "Das ist so, als würde sich ein Kreis schließen", sagt er. Der Raumausstatter- und Malermeisterbetrieb Stanke ist übrigens in die Siemensstraße umgezogen.

Johann Weininger sucht einen Nachfolger für seinen Getränkehandel in Neusäß

Eine einschneidende Veränderung hat Johann Weininger vom gleichnamigen Getränkehandel in der Remboldstraße vor wenigen Wochen hinnehmen müssen: Nach dem Tod seiner Frau sucht er nun einen neuen Pächter für den Getränkemarkt samt Lieferservice und Lotto- sowie Schreibwarenhandel. "Das wird mir allein zu viel", sagt Weininger, der aber gerne noch im Geschäft weiter mitarbeiten würde. Ganz aufhören kommt für Johann Weininger ohnehin noch nicht in Frage: Den beliebten Biergarten am Maibaum will er weiterführen. Dort gibt es im Sommer in gemütlicher Umgebung bayerische Kleinigkeiten als Brotzeit zum Bier.

Johann Weininger sucht einen Nachfolger für seinen Getränkehandel und das Schreibwarengeschäft in der Remboldstraße in Neusäß. Foto: Marcus Merk

Auch nach zwei Jahren in der Geschäfts- und Einzelhandelswelt von Neusäß, die wie überall von Corona und den begleitenden Maßnahmen geprägt ist, ist die Stimmung unter den Geschäftsleuten nicht wirklich schlecht, berichten Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Neusäß. "Wir kommen relativ gut durch die Krise, auch wenn immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quarantänebedingt ausfallen", sagt Jürgen Böhler vom Hörzentrum Böhler in der Hauptstraße. Grundsätzlich sei die Entwicklung positiv in der Stadt, "auch wenn noch immer ein richtiges Zentrum fehlt. Ich denke, die Region wird durch die Uniklinik noch stark profitieren", so seine Einschätzung.

Positiv: Die Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt

Eine positive Entwicklung führt Thomas Fendt von der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu in der Bürgermeister Kaifer-Straße sogar auf die Pandemie zurück: "Generell merkt man schon, dass sich die Digitalisierung beschleunigt hat", spricht er etwa Beratungsgespräche über Videokonferenzsysteme an. Die gab es zwar bei der Bank schon vorher, jetzt würden sie aber gezielter nachgefragt. Die Kundenfrequenz habe sich inzwischen praktisch wieder normalisiert. Der große Zuspruch der Kundinnen und Kunden ist auch der Grund, warum Alexandra Stuhler und Jörg Aumann die Werkstatt ihrer Orthopädie Schuhtechnik am Kobel in Westheim erweitert haben. Vor drei Jahren hatte die Werkstatt erst eröffnet. "Wir verzeichnen ständigen Zuwachs", so Aumann. Der Bauausschuss hatte den ungewöhnlichen Anbau möglich gemacht.

Andere Entwicklungen sind unabhängig von der Pandemie. Vom besten Geschäftsjahr überhaupt berichtet Geschäftsführer Michael Marien für Roto Treppen aus Neusäß. Die Erklärung ist einfach: "Die Baubranche boomt zum Glück weiterhin." Neu in Neusäß ist auch der Pflegedienst Sorgenfrei in der Siegfriedstraße, weiß man bei der Aktionsgemeinschaft Neusäß. Ihren Abschied vom Geschäftsleben planen derweil Dieter und Josefa Haschek von der alt eingesessenen Goldschmiede Haschek in der Augsburger Straße: Sie werden Ende Juni in den Ruhestand gehen.