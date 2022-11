Das Weihnachtsmusical steht ganz im Zeichen der Vergebung

Marina Igelspacher und ihr Darstellerteam freuen sich, endlich ihr Weihnachtsmusical in der Stadthalle Neusäß aufführen zu können.

Zur Vorweihnachtszeit gehört neben romantischen Weihnachtsmärkten, kreativen Adventskalendern und Lichterzauber für alle Kinder und auch Erwachsene der Besuch eines Weihnachtsmärchens. Ein ganz besonders schönes und aufwendig inszeniertes war hier immer die Aufführung des Weihnachtsmusicals von Marina Igelspacher und ihrer Chorgruppe, den Musikspatzen, das für Groß und Klein zur lieb gewonnenen Tradition in Neusäß wurde. Aber zweimal machte Corona einen dicken Strich durch alle Pläne, und trotz intensiver Vorbereitungen musste das Stück ausfallen. Nun wird es am 3. und 4. Dezember jeweils um 17 Uhr in der Stadthalle Neusäß aufgeführt.

Es ist die große Leidenschaft der gelernten Musicaldarstellerin selbst Geschichten zu schreiben, diese zu vertonen und mit ihrer im Laufe der Jahre beachtlich angewachsenen Chorgruppe aufzuführen. Die Musik für das Stück schrieb Komponist Stefan Delandoff. Und dieses Jahr werden alle Mitwirkenden auch die Gelegenheit haben, das lange und intensiv einstudierte Weihnachtsmusical "1,2,3 schwerelos" auf die Bühne und ihre schon gespannt wartenden Zuschauerinnen und Zuschauer in Weihnachtsstimmung zu bringen. "Dieses Märchen soll ganz unter dem Zeichen von Vergebung stehen. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, Hass und Streit zwischen den Menschen beizulegen", erklärt Marina Igelspacher und möchte mit dieser Geschichte auch zum Nachdenken anregen.

Musical führt das Publikum ins weite Weltall

Dies gelingt ihr auf ansprechende Art mit dem neuen Weihnachtsmusical, bei welchem sie die Besucherinnen und Besucher mit ins weite Weltall nimmt. Mit ansprechenden Liedern und witzigen Ideen sorgt sie dabei mit ihrer Chorgruppe für viel Spaß und die richtige Einstimmung auf Weihnachten. Ein kleiner Junge hat sich mit seinem Vater gestritten und ist daraufhin von zu Hause weg ins All geflogen und Astronaut geworden. Ein kleiner Traumfänger sieht seine Mission darin, ihn wieder nach Hause zu bringen, damit er sich wieder mit seinem Vater versöhnen kann. Auf diesem Weg gilt es viele Abenteuer zu bestehen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Vor allem die beiden Hauptdarstellerinnen können es kaum noch erwarten, endlich das Stück auf der Bühne präsentieren zu können. Annika Kalchschmid als Luke der Traumfänger hat noch kein Lampenfieber. Auch die achtjährige Charlotta Hölkemeier, die den kleinen Astronauten spielt, gibt sich noch cool, dabei steht sie beim ersten Lied ganz alleine auf der Bühne und erlebt damit sicher einen besonders spannenden Moment. Mit allen anderen Mitspielerinnen und Mitspielern freuen sie sich, dass das Stück "1,2,3 schwerelos" in altbewährter Manier wieder stattfinden kann. Die Karten kosten 16 Euro für Erwachsene, sieben Euro für Schüler bis 14 Jahre.

