Jugendfußballer lernen bei Defibrillator-Kurs, wie man Leben rettet

Plus Was ist zu tun, wenn plötzlich jemand umfällt und nicht mehr aufsteht? Die Fußball-C-Jugend des TSV Neusäß wollte es herausfinden.

Es ist ein Szenario, in dem sich niemand gerne befinden möchte. Eine Person fällt um und steht nicht mehr auf. Um in dieser Situation schnell handeln zu können, hatte die Fußball-C-Jugend des TSV Neusäß mal ein etwas anderes Training. Es ging für einen Defibrillator-Kurs zur Feuerwehr Neusäß. Um die Jungs, die zwischen 13 und 15 Jahre alt sind, für das Thema zu begeistern, gab es unter anderem einen besonderen Lehrer.