Delegation aus Neusäß war am 3. Oktober in Sachsen

Am 3. Oktober, dem Tag der Wiedervereinigung, kamen rund 250 Gäste im Großen Lindensaal des Markkleeberger Rathauses zusammen. Eingeladen hatte der Landkreis Leipzig. Dabei war auch eine Delegation des Partnerschaftsvereins Neusäß Markkleeberg mit ihrer Vorsitzenden Monika Uhl. Eröffnet wurde der Festakt von Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig. Es spielte die Sächsische Bläserphilharmonie, die im Rahmen einer Tournee zur Preisverleihung zum Opus Klassik 2023 auch schon in Neusäß gastiert hatte.

Die gelebte Solidarität der Menschen in der DDR kam zu kurz

Lothar Wölfe, ehemaliger Landrat des Bodenseekreises, der auf die langjährige Partnerschaft mit dem Landkreis Leipzig zurückblickt, sprach in bewegenden Worten über sein Erleben der Ereignisse, die in der Unterzeichnung des Einheitsvertrages ihren Höhepunkt fanden. „Die Demokratie hat selbstverständlich auch ihre Schwächen“, meint er. „Wir sollten uns jedoch auf das Positive besinnen, was in unserer Verfassung im ersten Artikel festgehalten ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Egal welcher Herkunft, welchen Aussehens oder welcher politischen Meinung jemand sei. Wölfle nutzte den Anlass auch, um zurück- und vorauszuschauen: „Es gibt einiges, was hätte stärker übernommen werden können, insbesondere die gelebte Solidarität der Menschen in der DDR.“ Das sei im Vereinigungsprozess etwas zu kurz gekommen. Entscheidend sei aber, dass man sich nun gemeinsam auf eine gute Zukunft in allen Bundesländern konzentriere. Der Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg, Carsten Schütze, bezeichnete vor allem den Umstand, dass viele bewaffnete Kräfte, ob Polizei oder Grenzschützer, damals die Ruhe behalten hätten und im Rahmen der friedlichen Revolution keine Menschenleben zu beklagen gewesen waren, als großes Wunder. (AZ)

