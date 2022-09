Neusäß

vor 18 Min.

Demo am Freitag sperrt am Schulzentrum Neusäß Autos aus

Der Verkehr in der Landrat-Dr.-Frey-Straße am Schulzentrum Neusäß wird am Freitag durch eine Demo ausgesperrt.

Plus Am Freitag demonstrieren am Schulzentrum Neusäß ab 7 Uhr Umweltaktivisten für weniger Autoverkehr. Die Polizei sperrt den Bereich ab.

Von Angela David

Etwa 4000 Jugendliche und Lehrkräfte sind täglich am Schulzentrum Neusäß unterwegs. Eine bessere Schulwegsicherheit und weniger Autoverkehr am Neusässer Schulzentrum fordern die Aktivisten und Aktivistinnen des "Verkehrswendeplans Augsburg" und veranstalten deshalb am kommenden Freitag von 7 bis 8 Uhr morgens eine Demonstration mit einem "Pop up"-Radweg von der Bahnunterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße bis zum Schulzentrum. Diese Aktion ist Teil des von ihnen ausgerufenen "Auto-Frei-Tags", an dem auch in Augsburg etliche Demos stattfinden.

