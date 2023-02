Neusäß

vor 37 Min.

Der Betrieb der Titania-Therme ist im Winter gesichert – trotz Energiekrise

Plus Die Therme in Neusäß braucht jede Menge Energie. Die Versorgung mit Gas ist bis Ende April unter Dach und Fach. Eine gute Nachricht gibt es zu den Wassertemperaturen.

Von Regine Kahl Artikel anhören Shape

Die Titania-Therme ist in Neusäß der größte Verbraucher von Energie. Die hohen Gaspreise wirken sich dort seit Monaten besonders aus und bereiten vor allem den Betreibern und dem Stadtrat so einiges an Kopfzerbrechen. Die aktuelle Entwicklung des Gasmarktes mit sinkenden Preisen beobachtet Bürgermeister Richard Greiner daher mit einer gewissen Erleichterung. Die Stadt profitiert außerdem von der Gaspreisbremse, da die Therme in die Gruppe der Industriebetriebe eingeordnet wurde. Der Betrieb in der kalten Hochsaison sei also gesichert, man sei sogar mit einem blauen Auge davongekommen, so Greiner. Die Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bad gehen trotzdem weiter.

