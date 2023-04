Neusäß

Magische Musikreise mit "Der kleine Prinz" in Neusäß

Im "Kleinen Prinzen" werden zahllose einsame Gestalten in Szene gesetzt - wie etwa ein König, der als Untertanen lediglich die Sterne am Nachthimmel besitzt.

Plus Die Talentschmiede Young Stage stellt in der Neusässer Stadthalle ein farbenprächtiges Musical über die Geschichte des „Kleinen Prinzen“ auf die Beine.

Es gibt wohl kaum jemanden, der es in seiner unbeschwerten Kindheit nicht schon einmal in den Händen gehalten hatte: das liebevoll illustrierte Büchlein über den Kleinen Prinzen seitens des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry. Diese fantasievolle wie auch melodramatische Erzählung über die Reise eines einsamen Asteroiden-Bewohners durch die verschiedensten Welten des Alls wurde nun unter dem Namen „Kleiner Prinz ganz groß“ von der Theater- und Gesangsschmiede Young Stage als farbenprächtiges Musical in der Neusässer Stadthalle in Szene gesetzt.

Junge Talente von Young Stage unter der Leitung von Elisabeth Haumann

Um den hintergründigen Stoff möglichst spannend und stimmungsvoll auf die Theaterbühne zu zaubern, hatten sich die jungen Talente unter der Leitung von Elisabeth Haumann mit der Tanz- und Ballettakademie von Daniel Záboj sowie der Liveband Abyss zusammengetan. Das berauschende Ergebnis dieser spannenden Kooperation: ein zweistündiges Showspektakel, welches aufregende Tanz-Choreografien, mitreißenden Musical-Gesang und überzeugende Schauspielkünste miteinander verschmelzen ließ.

