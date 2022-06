Der Mozartchor sagt Dankeschön für das "Kirchenasyl" in Neusäß

Während der Corona-Pandemie konnte der Mozartchor Augsburg nicht in seinem Raum proben. Der Kirchenpfleger von Thomas Morus in Neusäß wusste eine Lösung.

Das Coronavirus hat die Chorlandschaft hart getroffen. Gemeinsames Singen war lange Monate nicht möglich, ein Probenalltag nicht machbar. Auch der Mozartchor Augsburg war davon betroffen, insbesondere da sich sein angestammter Probenraum in einer Behörde befindet, wo Besucherverbot herrschte. Doch der Mozartchor hatte Glück im Unglück. Auf Vermittlung seines Sängers Wilfried Mayr, der auch Kirchenpfleger der Kirche Thomas Morus in Neusäß ist, bot die Pfarrei an, die Proben in der Kirche abzuhalten. Dafür wollen sich die Augsburger jetzt musikalisch bedanken.

"Das Singen galt in dieser Zeit ja als gefährlichstes Hobby der Welt wegen der Aerosole", erinnert sich der Leiter des Mozartchors, Daniel Böhm. Die Neusässer Kirche aber bot den erforderlichen großen, hohen Raum, in welchen gut Abstand gehalten werden konnte. Da sie nicht zuletzt auch noch über eine hervorragende Akustik verfügt, wurde das "Proben-Kirchenasyl" gerne angenommen. "Wir haben uns in diesen zwei Jahren sehr heimisch in Neusäß gefühlt", so Böhm.

St. Thomas Morus in Neusäß hat einen auffälligen Kirchturm. Foto: Marcus Merk

Zum Dank will nun der Mozartchor Augsburg ein besonderes Konzert in der Thomas-Morus-Kirche geben. Lange geplant und immer wieder durch hohe Infektionszahlen unmöglich gewesen, kann das Dankeschön-Konzert nun endlich stattfinden. Der Chor ist seit zwei Jahren nicht mehr aufgetreten, dementsprechend freuen sich die Sängerinnen und Sänger vor allem wieder auf den persönlichen Kontakt zum Publikum, auf den Dialog, auf Schwingungen, die eben nur bei einem Livekonzert entstehen.

Ein Bild aus der Zeit vor Corona im Jahr 2019: Als Abschluss des Jubiläumsjahrs zum 175. Geburtstag trat die Liedertafel Babenhausen gemeinsam mit der Schwäbischen Chorgemeinschaft Ichenhausen und dem Augsburger Mozartchor sowie dem internationalen Mozartorchester und Sopranistin Isabell Münsch. Foto: Claudia Bader (Archivfoto)

Und so will der Mozartchor Augsburg am Samstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr die Kirche mit Leben und einer ganz besonderen Atmosphäre füllen. Der Titel des Konzerts "Berührend – eine musikalische Umarmung" weist bereits darauf hin, dass nach dem Verlust von Nähe sowie von Musikkultur durch Corona die Lücken wieder gefüllt und die Sehnsucht nach menschlichen und musikalischen Berührungen überwunden werden sollen. Beleuchtet werden sollen in den Liedern die verschiedenen Aspekte der Pandemie-Zeit wie Einsamkeit, soziale Distanz und Spaltung aber auch das Glück von Nähe, Liebe und Solidarität.

Mozartchor Augsburg will an die Ukraine erinnern

Auch der Schock über den Krieg, den Putin gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, wird in das Programm einfließen und der Chor wird seiner Solidarität mit der Ukraine musikalisch Ausdruck verleihen. Die Sängerinnen und Sänger des Mozartchors Augsburg wollen mit ihrem Programm ihr Publikum mit ihrem Gesang und Musik von J.S. Bach, Maurice Duruflé, Marten Janson, John Rutter, Karl Jenkins, Reinhard Mey und Silbermond umfangen, wollen Trost spenden und gleichzeitig helfen, trotz aller Widrigkeiten voller Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Zusammen mit der Sängerin Isabell Münsch und Organist Peter Bader will der Mozartchor Augsburg ein Fest des Lebens feiern. "Unser Bestreben ist es, dass das Publikum glücklicher aus unserem Konzert geht, als es gekommen ist", so Böhm.

Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind herzlich willkommen.