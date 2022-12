Neusäß

vor 33 Min.

Der Musikschule Neusäß fehlen die Pädagogen

Plus Mehr als 100 Kindergartenkinder können deshalb keine Frühförderung erhalten. Und am Gymnasium Neusäß steht die Big Band ohne Leitung da.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Dutzende Briefe hat der Leiter der Sing- und Musikschule Neusäß, Achim Binanzer schon geschrieben - bislang ohne Erfolg. Für einzelne Sparten der Schule sind im Moment einfach keine Musiklehrer oder -lehrerinnen zu finden. So im Bereich der Frühförderung, die deshalb aktuell in der Kita St. Ägidius in Neusäß nicht stattfinden kann, wie Binanzer auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung, Soziales und Sport berichtete. Ein Problem, unter dem aktuell viele Musikschulen leiden, sagt er. "Der Markt ist leergefegt." Dabei sah das vor einigen Monaten noch ganz anders aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen