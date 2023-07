Der neue Festwirt des Neusässer Volksfests kommt mit neuem Programm

Kurt Paiser und seine Familie sorgen für das Festzelt und Festbier. Auch die Stimmung soll nicht zu kurz kommen. Warum gerade deshalb das Zelt kleiner wird.

Das Volksfest in Neusäß kann auch 2023 stattfinden. Nachdem vor einigen Monaten die Festwirtsfamilie Binswanger-Kempter abgesprungen war, steht nun ein Nachfolger fest: Es ist Kurt Paiser aus Scherstetten mit seiner Familie. In den vergangenen Jahren war Paiser in der Region Augsburg immer wieder dort eingesprungen, wo es gehakt hat und hat sich unter anderem in Stadtbergen als beliebter Organisator des Stadtfests einen Namen gemacht. Nun kommt er mit seinem Team auch nach Neusäß. Gemeinsam mit dem Kulturbüro wird gerade am Programm für die acht Festtage gearbeitet. Eine Sache will Paiser allerdings noch nicht verraten.

Recht groß war die Bestürzung in Neusäß, als im Frühjahr klar wurde, dass das Volksfest wenige Jahre vor seinem 50. Jubiläum 2025 nicht mehr mit dem langjährigen Partner Binswanger-Kempter aus Gersthofen organisiert werden konnte. Der wechselt zum Michaelimarkt in Schwabmünchen, der fast zeitgleich stattfindet. Dort war im vergangenen Jahr Kurt Paiser eingesprungen. Viele Gespräche habe man in den vergangenen Wochen und Monaten geführt und viele Feste habe man besucht, so der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner. Am Ende sei der Vertrag mit der Familie Paiser zustande gekommen, die eben im September wieder einen Termin frei hatte.

Das Festbier fürs Volksfest in Neusäß wird extra gebraut

In dem Wechsel sieht der Bürgermeister eine Chance, mal etwas Neues auszuprobieren, sei es beim Programm oder bei der Küche. In der steht übrigens Kurt Paisers Sohn Markus, der das typische Festzeltangebot im Repertoire hat, von Wurstsalat über Kässpatzen bis zu Brathendl und Krustenbraten. Die Maß Festbier soll 11,20 Euro kosten, sagt Kurt Paiser. Der Preis sei ihm wichtig, um auch ein fairer Arbeitgeber für seine Bedienungen zu sein, spielt er auf das möglicherweise bessere Trinkgeld beim Aufrunden auf zwölf Euro an. Deshalb kämen für ihn 11,80 Euro als Preis fürs Bier nicht infrage. „Obwohl die heute auch schon verlangt werden.“ Welche Brauerei gewonnen werden konnte, wollen Stadt und Festwirt übrigens noch nicht verraten. Nur so viel: Es soll ein extra gebrautes Festbier und Weißbier geben. Auch eine Bar ist geplant.

Gut war die Stimmung beim Neusässer Volksfest 2022 unter anderem bei Tracht-Nacht. Foto: Marcus Merk

Festwirt Paiser will ein Festzelt mit Platz für 1800 Personen aufstellen. Das ist etwas kleiner als in den vergangenen Jahren, „aber auch das muss man erst mal jeden Abend füllen“, so Paiser. Geplant ist auch ein kleiner Biergarten, der jedoch früher schließen soll, um die Anwohnerinnen und Anwohner nicht zu stören. Zusätzlich wird die Lautstärke der Musik per Computer so gedrosselt, dass alle Vorgaben zum Schallschutz eingehalten werden.

Beliebte Stadtfest-Bands sollen wieder nach Neusäß kommen

Im Moment wird am Programm gearbeitet. „Wir versuchen, noch einige der Bands zu gewinnen, die beim Stadtfest besonders gut angekommen sind“ kündigt die Leiterin des Kulturbüros, Veronika Wanninger, an. Bürgermeister Greiner schwebt ein Volksmusiktag vor, zu dem eine Kapelle aus Südtirol eingeladen werden könnte. Fest stehen bereits der übliche Festumzug zum Beginn des Volksfests sowie ein Senioren- und Familiennachmittag mit Kinderflohmarkt. „Mit ist hauptsächlich die Zusammenarbeit mit den Vereinen wichtig“, sagt Kurt Paiser. „Denn das sind ja unsere Gäste.“

Weiterhin im Programm ist der verkaufsoffene Sonntag, auch ein Volkslauf ist weiter geplant. Bis auf kleinere Wechsel werden wieder die üblichen Schausteller erwartet, so Patricia Sedlak aus dem Kulturbüro. Eine Neuerung wird es aber auf jeden Fall geben: Bei dem Fest von Freitag, 15. bis Sonntag, 24. September, wird es erstmals einen Ruhetag am Montag geben.