vor 32 Min.

Der Schmutter-Park in Neusäß: Eine grüne Oase der Idylle

Plus Der Neusässer Schmutter-Park wird vor allem zum Entspannen und Abschalten aufgesucht. Aber es sind auch Spielmöglichkeiten für Kinder zu entdecken.

Von Thomas Hack

Wer im Nordwesten der Stadt Neusäß unterwegs ist und spontan etwas Ruhe und Entspannung sucht, findet dort ein gemütliches kleines Erholungsgebiet vor, welches man hier gar nicht unbedingt erwarten würde: Etwas versteckt zwischen der Karlsbader Straße und dem Diakonischen Werk wurde hier einstmals der Schmutter-Park angelegt – ein Kleinod der Natur, das Sommer wie Winter gerne von den Neusässer Bürgern in Anspruch genommen wird. Und bei einem gemütlichen Rundgang wird auch sehr schnell deutlich, welche Erholungssuchenden es vor allem sind, die sich auf dieses kleine grüne Fleckchen gerne hinbegeben: Bereits am Eingang des Parks laden zahlreiche Vergnügungsgeräte insbesondere die Kinder zum Spielen und ausgelassenem Herumtoben ein – mit Schaukeln, Wipp-Geräten, Kletterburgen und kleinen Hexenhäuschen.

Im Schmutterpark Neusäß gibt es auch einen kleinen Skulpturengarten. Foto: Marcus Merk

Doch wer sich etwas abseits des versteckten Spiel-Areals auf die verschlungenen Wege durch die romantische Naturlandschaft begibt, wird bald schon von einer wohltuenden Ruhe umgeben werden. Und zwischen saftigen Wiesen und glitzernden Weihern wird dann auch bald schon deutlich, welche zweite Gruppe von Erholungssuchenden im Schmutter-Park gerne verweilt: Es sind oftmals nur einzelne Besucher, die sich auf den ausgedehnten Wiesengebieten mit einem guten Buch gemütlich machen oder eine der versteckten Bänke aufsuchen, die immer wieder einmal an den unscheinbaren Stichwegen in die kleinen Wäldchen aufzufinden sind. Aber auch für Pflanzenliebhaber stellt der Schmutter-Park ein kleines, aber schickes Schmuckstück dar: Haselbäume wechseln sich mit Hainbuchen ab, Taubnesseln gesellen sich zu Azarol-Dornen, Gänseblümchen und Pusteblumen. Nach einem kleinen Skulpturengarten kommt schließlich die riesige Boule-Anlage in Sicht – für das beliebte gesellschaftliche Sportspiel mit silbernen Kugeln, das 1910 in dem französischen Städtchen La Ciotat an der Côte d’Azur entstanden war.

