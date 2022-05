Dicke Luft zwischen Stadt Neusäß und Landratsamt wegen Neubauten

Plus Zwei von Neusäß abgelehnte Bauvorhaben gelten als genehmigt. Es gibt für beide Anträge sogenannte fiktive Genehmigungen vom Landratsamt, die seit Neuestem möglich sind.

Die Stadträte von Neusäß ärgern sich über das Landratsamt. Auslöser des Konflikts sind zwei Bauanträge von privaten Leuten, die vom Bauausschuss der Stadt einstimmig abgelehnt wurden. Die Anträge waren wie üblich weiter ans Landratsamt zur Stellungnahme gegangen. Die Kritik der Stadt: Es sei innerhalb der vorgegebenen Frist keine Antwort gekommen, und damit gelten die beiden Baugenehmigungen als erteilt. Die Stadt hat daher Klage erhoben.