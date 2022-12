Die Ägidiusschule in Neusäß wird einen Anbau bekommen

Zusätzliche Wohnungen, allgemein mehr Schulkinder: Die Schule in Alt-Neusäß könnte in den nächsten Jahren zu klein werden. Nun gibt es einen Lösungsansatz.

Die Meinung in den Fraktionen des Neusässer Planungs- und Umweltausschusses ist in der Mehrheit klar: Die Ägidiusschule im Stadtteil Alt-Neusäß soll einen Anbau bekommen. Wie berichtet, befasst sich der Ausschuss im Moment damit, wie an der Schule mehr Platz ermöglicht werden kann. Zum einen soll an der Schule Raum für die Ganztagsförderung geschaffen werden, auf die es ab dem Jahr 2026 für Kinder ab der ersten Klasse einen Rechtsanspruch gibt. Zum anderen könnten auch die Klassenzimmer mehr Platz benötigen.

Denn die Ägidiusschule liegt im Einzugsbereich der zwei großen Neusässer Wohnbaugebiete der vergangenen Jahre auf dem ehemaligen Sailer-Areal und am Schuster-Areal. Ohnehin wird in den kommenden Jahren mit steigenden Schülerzahlen gerechnet. Die Erweiterungsmöglichkeit sollte deshalb möglichst flexibel genutzt werden können, hatte Bürgermeister Richard Greiner deshalb bei der Vorstellung der drei möglichen Varianten durch das Büro Schrammel im Planungsausschuss gesagt.

Der Anbau soll etwa 3,5 Millionen Euro kosten

Am wenigsten ist das bei der Lösung der Nutzung des Untergeschosses unter der Pausenhalle möglich, einfach weil dort wenig Raum zur Verfügung steht. Dennoch hat sich jetzt Stadträtin Margit Kießling (parteilos) für diese Möglichkeit ausgesprochen. Sie ist nämlich die günstigste Variante mit Umbaukosten von gut einer halben Million Euro. Die Fraktion der Grünen bevorzugt hingegen jene Variante des zusätzlichen Obergeschosses auf dem Klassentrakt.

Eine Schätzung der Kosten sei hier schwierig, hatte Architekt Stefan Schrammel im Ausschuss gesagt, weil erst noch geprüft werden müsse, welche Lösung die Statik des bestehenden Baus biete. Der Vorteil hier jedoch: Der Pausenhof wird nicht kleiner. Auf dem wird nun jedoch weitergeplant mit einem Anbau für Klassenzimmer oder Gruppenräume. Freie Wähler, SPD und CSU stimmten für diese Variante. Kalkuliert wird dabei mit 3,5 Millionen Euro an Kosten.

