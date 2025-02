Die Augsburger Philharmoniker begeistern in Neusäß mit dem „Zauberlehrling“ von Dukas

Die Augsburger Philharmoniker spielten für die Grundschüler und die Fünftklässler der Eichenwaldschule Neusäß den „Zauberlehrling“ von Paul Dukas. Inhaltlich geht es in Goethes Ballade um einen Zauberlehrling, der die Besen zu Wasserträgern macht, ihnen dann aber keinen Einhalt mehr gebieten kann, bis der Meister ihm hilft. Die Kinder waren gleich mitten im Geschehen. Katja Schild, die Sprecherin des Staatstheaters, animierte die Kinder in der Wasser-, Besen- und Zauberergruppe fantasievoll pantomimisch zum Mitmachen. Die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Kapellmeister Sebastiaan van Yperen stellten dabei die Instrumente vor, etwa das Wasser, das in Dukas Vertonung durch die Violinen dargestellt wird. So lernten die Kinder auf den Einsatz der Instrumente zu achten, bevor der „Zauberlehrling“ gemeinsam aufgeführt wurde. Es war eine gelungene Mischung aus Zuhören, Staunen und Mitmachen, die das Philharmonische Orchester in gewohnt professioneller Manier anbot.

