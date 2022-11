Die Friedensnacht in Neusäß hat einen aktuellen Fokus

Der Krieg in der Ukraine stellt alte Gewissheiten auf den Kopf. Zum Frieden gehört auch gemeinsames Andenken.

Es ist eine bittere Wahrheit: Galt der Volkstrauertag zunächst allein dem Gedenken der gefallenen Soldaten und Opfern von vergangenen Kriegen, so ist das heute nicht mehr so. Wurden zunächst auch Opfer aktuellerer Gewalttaten in das Andenken des Tages aufgenommen, so rücken die Ereignisse in diesem Jahr immer näher - zeitlich, aber auch räumlich.

Und so musste am Volkstrauertag 2022 der Krieg in der Ukraine eine ganz besondere Bedeutung einnehmen. Wie mit allem im Leben, wird derzeit auch der Krieg etwa 1000 Kilometer von unserer Heimat entfernt fast schon zu etwas Alltäglichem. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns mit den Ungerechtigkeiten und Gewalttaten der Auseinandersetzung abfinden müssen.

Ukrainer suchen bei uns Frieden und Zukunft

Das gilt für uns, das gilt aber auch ganz besonders für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihren Familien, die zu Hunderten inzwischen mit uns zusammenleben auf der Suche nach Frieden und Zukunft. Freilich: Es wurde in diesem Jahr auch bei der Friedensnacht in Neusäß an sie gedacht. Noch passender wäre es jedoch, wenn auch gemeinsam mit ihnen des Krieges in ihrem Land gedacht worden wäre. So schlimm das ist: Dazu wird es sicher auch 2023 noch Gelegenheit geben.

