Die großen und kleinen Narren sind in Neusäß los

Die Stadt Neusäß bietet zwei Veranstaltungen für närrisches Treiben in der Stadthalle an: Senioren und Kinder sind zum Feiern eingeladen.

In Neusäß gibt es zwar kein großes Faschingtreiben auf der Straße oder einen Umzug wie zum Beispiel in Gablingen oder Zusmarshausen, doch trotzdem ist für Narren und Närrinnen etwas geboten. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie können Senioren und Kinder wieder miteinander Fasching feiern.

Die Stadt Neusäß veranstaltet am Freitag, 10. Februar, von 15 bis 18 Uhr für alle Seniorinnen und Senioren ein närrisches Treiben in der Stadthalle. Für Unterhaltung sorgen die Faschingsgesellschaft Narrneusia und die Tanzband Käpt’n Glück. Einlass ist ab 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Darüber hinaus organisiert die Stadt einen kostenlosen Bus-Shuttle für die Fahrt aus den Stadtteilen zur Stadthalle.

Das sind die Abfahrtszeiten der beiden Busse:

Steppach 13.55 Uhr Bushaltestelle Steppach Mitte, Café Ertl, 13.57 Uhr Bushaltestelle Steppach Schule beim Kindergarten an der Kolpingstraße;

Vogelsang 14 Uhr Bushaltestelle Ulmer Landstraße (stadtauswärts)

Schlipsheim 14.03 Uhr Bushaltestelle Schlipsheim-Mitte, Bergstraße

Hainhofen 14.05 Uhr Bushaltestelle Gasthaus Mayr

Westheim 14.07 Uhr Bushaltestelle Winterstraße, 14.08 Uhr Bushaltestelle Seniorenheim Notburga, 14.10 Uhr Bushaltestelle Raiffeisenbank, 14.12 Uhr Bushaltestelle Abzweigung Bahnhof

Alt-Neusäß 14.15 Uhr Bushaltestelle Westheimer Straße, ehem. BRK-Blutbank, 14.17 Uhr Bushaltestelle Neusäß Süd

Hammel 14.05 Uhr Bushaltestelle Mühlbachstraße (in Fahrtrichtung Ottmarshausen)

Ottmarshausen 14.10 Uhr Bushaltestelle Mühlbachstraße (in Fahrtrichtung Alt-Neusäß), 14.12 Uhr Bushaltestelle Schmutterbrücke (in Fahrtrichtung Alt-Neusäß)

Alt-Neusäß 14.15 Uhr Bushaltestelle Seniorenzentrum Lohwald (in Fahrtrichtung Alt-Neusäß)

Täfertingen 14.20 Uhr Bushaltestelle Täfertingen-Mitte (Bäckerei Balletshofer), 14.23 Uhr Bushaltestelle Portnerstraße (Alter Hammelberg)

Die Rückfahrt ist um 18.15 Uhr ab Stadthalle Neusäß geplant.

Die Narrneusia tritt beim Kinderfasching auf

Der Kinderfasching der Stadt Neusäß findet am Sonntag, 12. Februar, ab 14.30 Uhr ebenfalls mit Unterstützung der Faschingsgesellschaft Narrneusia in der Stadthalle statt. Die Narrneusia gestaltet einen bunten Mix aus abwechslungsreichen Spielen und tritt selbst mit ihrer Kinder- und Jugendshowtanzgruppe unter dem Motto „Hakuna Matata“ auf. Die Kinder- und Jugendshowtanzgruppe mit Prinzessin Lina I. und Prinz Ben I. entführt dieses Jahr in die wunderbare Welt von Aladdin, die Schöne & das Biest, König der Löwen und Co.

Einlass ist ab 14 Uhr, der Eintritt kostet 6,50 Euro pro Person. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Eintrittskarten für den Kinderfasching gibt es ab sofort an der Infothek im Rathaus, Hauptstraße 28, zu den Öffnungszeiten des Rathauses (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 14 bis 17.30 Uhr). (AZ)