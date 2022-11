Die Krippe ist bei der Neusässer Märchenweihnacht die Attraktion

Nach zwei Jahren Pause ist es in Neusäß wieder soweit: Die Märchenweihnacht rund um die Remboldstraße hat am Freitagabend begonnen.

Auftakt mit Musik und Lichterglanz: Die Neusässer Märchenweihnacht ist am Freitagabend eröffnet worden. Es spielte das Jugendblasorchester unter der Leitung von Leonardo Dianori und Bürgermeister Richard Greiner wünschte der Veranstaltung an den vier Adventswochenenden einen guten Verlauf.

Zusätzlich zu den Ständen rund um die Remboldstraße gibt es einiges an Programm: Kinder können am Samstag und Sonntag bei der Freien evangelischen Gemeinde basteln oder bei den Pfadfindern Fische angeln und Kerzen färben. Am Sonntag um 16 Uhr steht die Prämierung der Weihnachtsbäume der Kindergärten durch die Aktionsgemeinschaft Neusäß an. Um 17 Uhr tritt die Stadtkapelle auf. Gleich am ersten Abend lockte die Krippe mit den lebenden Tieren vor allem die Familien an. (AZ)

