Die neue Ganztagesschule der Eichenwaldschule ist eröffnet

Das neue Gebäude der Offenen Ganztagesschule bei der Eichenwaldschule bietet Platz für 125 Schüler und Schülerinnen und soll die Betreuung erleichtern.

Die Bauarbeiten für die neue Offene Ganztagesschule (OGTS) der Eichenwaldschule Neusäß sind abgeschlossen. Für die 76 Grundschüler und -schülerinnen war es nach den Faschingsferien soweit: Das neue Gebäude wurde endlich bezogen.

Der zweistöckige Neubau, der das leerstehende Hausmeisterhaus ersetzt, bietet in vier großen Betreuungsräumen Platz für insgesamt 125 Kinder. Neben diesen gibt es auch einen Bewegungsraum, über den sich die Leiterin Stefanie Rusch besonders freut. "Hier haben die Kinder Platz, um beispielsweise Fuß- oder Softball zu spielen und einfach mal lauter zu sein", sagt sie. Im Obergeschoss des Gebäudes lockt ein großer Balkon und im Erdgeschoss eine überdachte Terrasse und auch ein kleiner Garten, sowie Spielgeräte wie ein Klettergerüst und ein Sandkasten geben Platz für Bewegung im Freien.

Leiterin Stefanie Rusch ist begeistert über das neue Gebäude

Bereits seit dem Schuljahr 2018/2019 gibt es an der Eichenwaldschule das Konzept der "Offenen Ganztagsschule" für Grundschüler. Aktuell werden vier Gruppen mit Buchungszeiten bis 14 oder 16 Uhr in dem neuen Gebäude betreut. Neben Spielen, Sport und kreativen Aufgaben zählt zum Angebot auch eine Hausaufgabenbetreuung. Und natürlich die Verpflegung, die durch die Mensa nebenan erfolgt.

"Im Schulgebäude waren die Schüler und Schülerinnen der OGTS immer sehr verstreut", erzählt die Leiterin, "Das ändert sich mit dem neuen Gebäude." Das findet Rusch sehr gut, da die Gruppen so enger zusammenarbeiten können. Sie ist begeistert vom neuen Gebäude und ist sich sicher, dass es auch den Kindern und ihren Eltern sehr gefällt. Und auch der Bürgermeister Richard Greiner sieht die Eichenwaldschule nach dem abgeschlossenen 3,6 Millionen Euro Projekt "gut aufgestellt für die kommenden Jahre". Der Träger der neuen OGTS ist St. Thomas Morus, das zum katholischen Kita-Zentrum St. Simpert des Bistums Augsburg gehört. Eine Einweihungsfeier soll es in einem wärmeren Monat als Sommerfest geben.

Die Stadt plant vor für den Rechtsanspruch

Mit der neuen OGTS hat die Stadt Neusäß zudem für die Zukunft vorgesorgt. Ab 2026 haben zunächst Erstklässler und dann in den Folgejahren bis 2030 alle Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für acht Stunden pro Schultag, einschließlich des Unterrichts. Aus diesem Grund ist die neue OGTS auch größer dimensioniert als der aktuelle Bedarf. Laut Rechtsanspruch reicht zudem eine Betreuung in den Klassenzimmern aus. Doch das war der Stadt Neusäß zu wenig, deshalb hat sie sich für das neue Gebäude entschieden. Auch an der Grundschule St. Ägidius wird derzeit an einem eigenen Gebäude für eine offene Ganztagsbetreuung geplant. (mit jah)

