Die Neusässer Faschingsgesellschaft Narrneusia ist auf Männersuche

Plus Die Neusässer Faschingsgesellschaft Narrneusia kämpft mit einem Problem: Es fehlen die tanzfreudigen Männer für die Garde. Auch Prinzessin Coco ist noch solo.

Der Anteil der männlichen Tanzbegeisterten in der Neusässer Showtanzgruppe "Narrneusia" fällt dünn aus. Obwohl bereits im Mai die Castings in allen Altersgruppen stattgefunden haben, verkündet das Team rund um Narrneusia-Präsident Dr. Gerhard Rammel auch im August: "Prinz gesucht". Doch der Präsident hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, einen Anwärter für diese wichtige Rolle zu finden.