Die Neusässer Feuerwehr setzt auf Jüngere in allen Führungsaufgaben

Plus Großer Wechsel bei der Neusässer Feuerwehr: Sowohl Vorsitzender als auch Kommandant wurden neu gewählt. Die neue Führung ist jünger, hat aber dennoch Erfahrung.

Bei der Neusässer Feuerwehr stehen die Zeichen auf Veränderung: Bei den Neuwahlen wurde die Führungsriege, die in den kommenden Jahren erhebliche Umbrüche mitgestalten wird, neu gewählt. „Wir haben viel vor, so viel ist sicher“, sagt der neue Vereinsvorsitzende Jörg Roehring.