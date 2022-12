Die Neusässer Künstlerin Annette Bartusch-Goger präsentiert neuen Kunstkalender

Mit prachtvollen Motiven aus zwölf verschiedenen Ländern begleitet die freischaffende Malerin Annette Bartusch-Goger wieder mit ihrem Kunstkalender durch das neue Jahr.

In ihrem neuen Jahresbegleiter, den die Künstlerin im Auftrag der Neusässer Firma Dictator zusammengestellt hat, finden sich wieder ländertypische Abbildungen verschiedener Niederlassungen. Und so dürfen sich in den kommenden Monaten die langjährigen Freunde ihrer Malkunst wieder über ihre ansprechenden Aquarelle freuen. Fast ebenso lang wie der Kalender seine Besitzer erfreuen wird, hat auch die Entstehung des Kunstkalenders gedauert, den sie von der ersten Idee bis zur Druckphase persönlich begleitet.

Nach all den Jahren verfügt Annette Bartusch-Goger über große Erfahrung hinsichtlich der Auswahl und der Umsetzung der Bilder, die sie in Büchern und im Internet aussucht. Gerne hält sie dabei auch Gebäude oder Orte fest, welche zum Weltkulturerbe ernannt wurden. Letztlich müssen aber die Motive vor allem zu dem entsprechenden Monat und den Jahreszeiten passen. Das für sie etwas atypische Bild zum Monat Januar zeigt einen besonders interessanten Stadtteil mit modernen Häusern der Stadt der Künste und Wissenschaften – Valencia. Mit dem Malen beginnt sie gewöhnlich mit den romantischen Weihnachtsbildern. Dabei sitzt sie meist, während andere ihren Urlaub genießen, bei Hochsommertemperaturen vor der Staffelei und versinkt gänzlich in ihrer künstlerischen Arbeit. Da sie nicht jeden Tag malt, gelte es auch für den Profi, sich zunächst "einzumalen und nicht gleich mit den farblich kräftigsten Bildern zu beginnen", weiß die Künstlerin um die Gefahr eventuell zu über- oder zu untertreiben.

Wichtig ist eine stimmige Reihenfolge

Wenn sie sich dann wieder mehr Farbgefühl angeeignet hat, geht sie zu kräftigeren Bildern über, wie etwa das Bild des Monats November, das einen Teil der freigelegten Stadt Pompeji am Fuße des Vesuvs zeigt. Wichtig für den Kalender ist ihr unbedingt eine stimmige Reihenfolge. Gerne schreibt die Künstlerin immer einen kleinen Text in ihre Bilder, die den Betrachtern wertvolle Informationen geben. Auf besondere Weise zum Suchbild werden alle ihre Motive, indem sie, mal mehr, mal weniger versteckt, auch ihre Hundelieblinge Ipsy und Sina dort einbringt. Ob Polen mit dem Kulturpalast bei Nacht, wunderschön farbig gestaltete Altstadthäuser in Amsterdam, das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen am Bodensee oder Österreich mit Burg Grimmenstein, Annette Bartusch-Goger nimmt die Freunde ihrer Kunst mit dem neuen Kalender wieder mit auf eine unglaubliche Jahresreise mit ansprechenden Motiven in stimmigen Farben und Formen.

