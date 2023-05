Neusäß

vor 48 Min.

Die Plätze der Zukunft in Neusäß kommen noch mal auf den Prüfstand

So sieht ein Vorentwurf des Büros OPLA für das Rathausumfeld in Neusäß aus. Die Stadträte machten kürzlich klar, dass ihnen dieser nicht gefällt.

Plus Während der neue Neusässer Stadtplatz bald gestaltet werden soll, ist ein neuer Rathausplatz noch Zukunftsmusik. Doch die bisherigen Planungen stoßen nicht auf Begeisterung.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Es ist zwar schon fast seit Jahrzehnten geplant, das Umfeld rund um das Neusässer Rathaus und die Stadthalle umzugestalten, bisher scheiterten die Pläne aber an den Grundbesitzverhältnissen der näheren Umgebung.

Dennoch hat die Stadt Neusäß bereits viele Gestaltungsplanungen und vorbereitende Untersuchungen in Auftrag gegeben, auf die man zurückgreifen kann, sollte es eines Tages so weit sein, dass man das Rathausumfeld neu gestalten kann. So hat das Büro OPLA vor einigen Monaten einen Planungsentwurf vorgestellt, der unter anderem eine bepflanzte, grüne Trennwand zum Nachbargrundstück und ansonsten viel freie Fläche vorsah. Eine Planung, die vielen im Stadtrat nicht gefällt, wie in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses deutlich wurde. Dort wurde einstimmig der Entschluss gefasst, für den noch fiktiven, aber sehr gut vorbereiteten Rathausplatz Mittel aus der Städtebauförderung zu beantragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen