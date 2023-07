Die Realschule Neusäß ist nun "Schule ohne Rassismus"

Die Realschule beteiligt sich an einem großen Netzwerk, das Vielfalt fördern soll. Wie das aussieht und wie sich Schülerinnen und Schüler dabei engagieren.

Rassismus ist nach wie vor in unserer Gesellschaft präsent. Menschen werden erniedrigt und beleidigt hinsichtlich ihrer Sprache oder Hautfarbe oder gar körperlich angegriffen. "Wir dürfen nicht wegsehen oder schweigen, sondern müssen den Mut aufbringen, Rassismus aktiv zu bekämpfen, indem wir uns alle bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden", erklärte der Schulleiter der Staatlichen Realschule Marcus Langguth, anlässlich eines kleinen Festakts hinsichtlich der Titelverleihung "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"

Verbindungslehrer Alexander Schobert hatte sich der Organisation und Umsetzung des Projekts an der Schule angenommen. Er ist Mitglied dieses bundesweiten Schulnetzwerks. Schobert wollte den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, das Klima an ihrer Schule gegen Diskriminierung, Mobbing und Gewalt selbst zu gestalten. Insbesondere nach Corona sei Rassismus, Mobbing und Gewalt auch an der Realschule mit 30 Prozent Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund verstärkt zu erleben. Dagegen gilt es aufzustehen und alle für das Thema zu sensibilisieren, erklärte der Schulleiter. "Ziel ist bereits hier im Kleinen an unserer Schule gemeinsam einen Ort zu schaffen, der von Toleranz, Respekt und Gerechtigkeit geprägt ist", betonte auch Schülersprecherin Enjorlina Kadrici.

Landrat Martin Sailer sah darin ein wunderbares Statement der Schülerinnen und Schüler. Er war zu dem kleinen Festakt gekommen, um die Schulpatenschaft zu übernehmen. Sailer: "Schule ist ein Spiegelbild der multikulturellen Gesellschaft, ein buntes Miteinander, getragen von Menschen mit Courage."

Erste Aktionen wird es im nächsten Schuljahr geben

"Ihr habt zu diesem riesengroßen Schülerprojekt Ja gesagt und bekommt heute den Titel verliehen", dazu herzlichen Glückwunsch, gratulierte der Regionalkoordinator Michael Sell. Das Projekt bildet bereits ein großes Netzwerk von 4168 Schulen, davon 845 in Bayern und 95 in Schwaben und geht quer durch alle Schularten, teilte er mit. Nun ist auch die Staatliche Realschule in Neusäß ein Teil davon. Das Titelschild, das künftig im Eingangsbereich hängen soll, soll als starkes Zeichen die Schülerinnen und Schüler jeden Tag daran erinnern etwas gegen Rassismus und Ausgrenzung zu tun.

Erste Aktionen wird es im nächsten Schuljahr geben, denn die jeweiligen Teilnehmer am Projekt verpflichten sich mindestens einmal im Jahr einen Workshop oder ein Schulfest zum Thema zu veranstalten. Feierlich umrahmt war der Festakt vom Chor der Staatlichen Realschule unter der Leitung von Jörg Weinmüller, der die Gäste mit dem Shanty "Wellerman" begrüßte. Schülerinnen und Schüler der Theaterklasse unter Leitung von Elisabeth Slosharek hatten sich des Themas eines guten Zusammenhalts einer bunten Vielfalt der Gesellschaft bereits mit dem Stück "Vier Viertel" im vergangenen Schuljahr angenommen und präsentierten daraus Ausschnitte.