Die Staatliche Realschule Neusäß stellt sich vor

Der Informationsabend mit freier Schulhausbegehung für die angehenden fünften Klassen findet am Donnerstag, 20. März, ab 18 Uhr in der staatlichen Realschule Neusäß statt. Herzlich eingeladen sind alle Kinder und deren Eltern, die sich für einen Schulbesuch ihres Kindes an der Staatlichen Realschule Neusäß zum Schuljahr 2025/26 interessieren. Der genaue Ablauf ist der Homepage unter https://www.realschule-neusaess.de zu entnehmen. Dort ist auch die Anmeldemaske für diesen Abend zu finden.

