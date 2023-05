Die Stadt Neusäß ehrt ihre besten Sportlerinnen und Sportler

Die besten Sportlerinnen und Sportler von Neusäß bekommen eine Auszeichnung – aber auch die Menschen hinter den Erfolgen. Unter den Ehrengästen waren mehrere Profisportler.

Alle zwei Jahre ehrt die Stadt Neusäß Sportlerinnen und Sportler für herausragende Leistungen im Sport sowie Sportfunktionärinnen und -funktionäre für ihr außerordentliches Engagement im Verein und für den Sport. Bürgermeister Richard Greiner ehrte jetzt sechs Sportfunktionäre und eine Funktionärin sowie 24 Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen in den Jahren 2021 und 2022 in festlichem Rahmen in der Stadthalle Neusäß. Als Überraschungsgäste waren der Neusässer Wakeboarder Laurenz Ringeisen sowie die FCA-Fußball-Legende Alwin Fink zu Gast. Musikalisch umrahmt wurde der feierliche Abend vom Jazz-Trio unter der Leitung von Reinhold Bauer.

Die geehrten Sportler, Sportlerinnen, Funktionäre und Funktionärinnen 1 / 1 Zurück Vorwärts Auszeichnung Sportfunktionäre und Sportfunktionärinnen: Ehrenplakette in Silber: -Hermine und Jochen Schüller (TSV Neusäß) -Georg Schwab (TSV Neusäß) Ehrenplakette in Gold: -Alexander Fritsch (Schwimmteam Neusäß) -Kevin Jaufmann-Ludwig (TSV Neusäß) -Dieter Scherer (TSV Neusäß) -Uta Wolf (Volleyballclub Neusäß) Auszeichnung Sportlerinnen und Sportler Ehrenplakette in Silber: -Samantha Borkowski (Schwimmen, Schwimmteam Neusäß) -Clemens Deichsel (Schwimmen, Schwimmteam Neusäß) -Stefanie Langhammer und Markus Schmeinta (Tanzen, Tanzsportzentrum Augsburg) -Elena Moreira dos Santos (Schwimmen, Schwimmteam Neusäß) -Johanna Zillner (Schwimmen, Schwimmteam Neusäß) -„Die Unberechenbaren“ (Mixed-Volleyball, Volleyballclub Neusäß) -Hildegard Bietsch -Norbert Bietsch -Axel Bülow -Lars Oliver Fischer von Mollard -Alexander Hetzger -Eva Mendele -Sibylle Saal -Michael Saal -Angelika Walz Ehrenplakette in Gold: -Kerstin Liebl (Crosslauf, LG Telis Finanz Regensburg) -Philip Rieder (Ultimate Frisbee, FC Haunstetten) -Jasmin und Arno Hoffmann (Tanzen, ADTV Tanzschule Chill & Dance) -Nina Trautz und Andrey Larin (Tanzen, ADTV Tanzschule Trautz & Salmen) -Robin Taubenberger (Fußballgolf, Bayerischer Fußballgolfverein) -Josef Merk (Tischtennis, SpVgg Westheim) Sonderehrung in Gold: -Tom Bittner (Tennis, Tennisclub Rot-Weiß Gersthofen)



Endlich konnte die Neusässer Sportlerehrung wieder in gewohntem Rahmen in der Stadthalle Neusäß stattfinden. Bürgermeister Greiner durfte rund 100 geladene Gäste begrüßen, darunter die zu Ehrenden, aber auch Freunde, Familie, Trainer und Vorstände der Sportvereine. In seiner Begrüßungsrede betonte Bürgermeister Greiner, wie wichtig gut funktionierende Vereinsstrukturen vor Ort seien, die „Basis für den Erfolg“ von herausragenden Sportlerinnen und Sportlern. In Neusäß mit seinen zahlreichen Vereinen und gut ausgestatteten Sportstätten gebe es dafür beste Voraussetzungen.

Für den Bürgermeister sind auch die Menschen im Verein sehr wichtig

„Aber noch viel wichtiger sind die Menschen in einem Verein“, so Greiner weiter, der sich gerne an seine Jugendzeit im Fußballverein erinnert. „Und deshalb ehrt die Stadt Neusäß auch stets Sportfunktionärinnen und -funktionäre, die mit überdurchschnittlichem Engagement für ihren Verein da sind und dadurch auch die Erfolge der Sportlerinnen und Sportler erst möglich machen." Als Ehrengast waren FCA-Fußball-Legend Alwin Fink, der Wakeboarder Laurenz Ringeisen sowie der ehemalige Bundesliga-Tischtennisprofi Josef Merk eingeladen. Alwin Fink, der seinerseits mit Helmut Haller auf dem Platz stand, erzählte von seiner Zeit beim FCA und welche Veränderungen der Profi-Fußball in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat.

Der Tischtennisspieler Josef Merk berichtete von seiner Niederlage bei den Weltmeisterschaften im Oman, und wie er es schaffte, wieder positiv in die nächsten Wettkämpfe zu gehen. Foto: Christoph Bruder

Laurenz Ringeisen ist einer der besten Wakeboarder Deutschlands. 2020 wurde er Bayerischer Meister dank eines eingeschickten Videos. Während der Pandemie fanden keine Wettbewerbe statt. Im vergangenen Jahr wurde er bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Friedberger Baggersee Fünfter. Der erst 19-jährige Sportler stellte seine Trendsportart vor und zeigte das Video, mit dem er Bayerischer Meister wurde.

Tischtennisspieler Josef Merk will an alte Erfolge anknüpfen

Der in Neusäß bekannte, ehemalige Bundesliga-Tischtennisspieler Josef Merk berichtete von seiner Teilnahme an den Tischtennis-Weltmeisterschaften im Oman, die allerdings mit einer Niederlage endete. Im vergangenen Jahr konnte er noch den Deutschen Meistertitel in der Altersklasse 80 vorweisen. Für Merk selbst war das nicht genug. Als Sportler will er zurückkehren und bei der Sportlerehrung in zwei Jahren wieder als Geehrter dabei sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch