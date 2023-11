Die Stadtkapelle spielt Melodien aus 100 Jahren Disney-Filme

Die Stadtkapelle steht vor ihrem Herbstkonzert. Dabei wird erstmals ein neuer Dirigent am Pult stehen. Nicht nur Filmmusik, auch Märsche und Polkas sind dabei.

Die Stadtkapelle Neusäß veranstaltet ihr traditionelles Herbstkonzert und stellt dabei ihren neuen Dirigenten Wasyl Zakopets vor. Ein halbes Jahr war der Vorstand der Stadtkapelle Neusäß unter Leitung der Vorsitzenden Katrin Böck und ihres Stellvertreters Michael Rottbacher auf Dirigentensuche. Nach dem Weggang von Manuel Gonzales, der in Aalen eine Festanstellung angenommen hat, war dies keine einfache Aufgabe. Während der unsicheren Zeiten mit Corona haben sich viele Dirigenten umorientiert, der Markt war wie leer gefegt und die Suche durchaus kompliziert Doch nun gibt es gute Neuigkeiten.

Der 43-jährige, erfahrene und professionelle Musiker, stammt aus der Ukraine, lebt allerdings schon lange Zeit in Deutschland. Er studierte in Lemberg/Ukraine, war Solo-Oboist bei der Kammerphilharmonie in St. Petersburg und war als Musiklehrer und Musikschulleiter tätig. In der Region ist er kein Unbekannter, dirigiert er doch bereits die Stadtkapelle Königsbrunn, die Schwarzachtaler Musikanten in Waldberg sowie den Musikverein Mertingen. Wasyl Zakopets hat viele Ideen. So schwebt ihm ein Musicalkonzert vor wie auch eine Zusammenarbeit mit der Narrneusia. Gerne würde er die verschiedenen Gruppen im Haus der Musik auf diese Weise zusammen führen. „Noch ist nichts spruchreif, aber es sprudelt“, freut sich die Vorsitzende.

Schon um 15 Uhr spielen die Spätzünder

Von seiner Arbeit, seinen Ideen können sich die Freunde der Stadtkapelle Neusäß erstmals selbst einen Eindruck beim bevorstehenden Herbstkonzert in der Stadthalle am Sonntag, 26. November, um 15.30 Uhr, verschaffen. „Er ist ein Freund von durchgeplanten Konzerten, deren Motto sich wie ein roter Faden durch das Programm zieht“, erklärt die Vorsitzende und freut sich bereits auf das bevorstehende erste gemeinsame Konzert, das einige Überraschungen verspricht. Bereits ab 15 Uhr laden etwa die „Spätzünder“ in das Foyer der Stadthalle Neusäß ein, um auf das Herbstkonzert einzustimmen. Unter dem Motto „100 Jahre Disney & alte Bekannte“ dürfen die Konzertbesucherinnen und -besucher sich dann weiter auf einen abwechslungsreichen Nachmittag freuen.

Wie immer wird das Konzert von den jungen Musikerinnen und Musikern des Jugendblasorchesters der Sing- und Musikschule Neusäß eröffnet. „Die erste Hälfte des Konzerts wird komplett Musik aus bekannten Disneyfilmen gespielt“, macht Katrin Böck sicher schon vielen Laune, das Konzert zu besuchen. Anschließend wird „Brass Affair“, ein kleines Ensemble, das sich aus Musikern der Stadtkapelle gebildet hat, als während Corona nur in kleinen Gruppen gespielt werden durfte, das Thema Disney abschließen und den zweiten Teil des Konzerts mit anderen Stücken einläuten.

Auch das Neujahrsblasen soll wieder stattfinden

Mit Märschen und Polkas will man hier dem treuen Blaskapellenpublikum mit böhmisch-mährischen Weisen erfreuen. Auch in den kommenden Adventswochen und zum Jahresanfang wird man wieder einiges von der Stadtkapelle hören. So werden auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt wieder verschiedene Ensembles spielen. Das Neujahrsblasen, das drei Jahre lang hinsichtlich Corona nicht stattgefunden hat, soll wiederbelebt werden. „Wir planen in Zusammenarbeit mit den Ortsfeuerwehren stündlich abwechselnd auf deren Vorplätzen zu spielen. Allerdings muss diese Idee erst noch reifen“, erklärt Böck.

