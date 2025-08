Dieb klaut Tabak und andere Waren in Neusäß

Tabak und andere Waren im Wert von insgesamt 165 Euro steckte sich ein Ladendieb in Neusäß ein. Das berichtet die Polizei. Demnach beobachtete eine Mitarbeiterin in einem Supermarkt an der Daimlerstraße, wie sich der Mann drei Tabakbeutel einsteckte. Bei einer Kontrolle nach dem Kassenbereich stellte sich heraus, dass er noch mehr klauen wollte. Der Mann kassierte eine Anzeige, heißt es im Bericht der Polizei aus Gersthofen. (kinp)

