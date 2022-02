Neusäß

Dieb stiehlt einer 78-Jährigen in Neusäß die Handtasche

Ein Handtaschendieb hat am Samstag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Daimlerstraße in Neusäß zugeschlagen. Der Unbekannte nutzte die kurze Unaufmerksamkeit einer 78-Jährigen blitzschnell aus. Die Seniorin wollte laut Polizei gegen 10.20 Uhr ihren Einkauf im Auto verstauen. Ihre Handtasche legte sie ebenfalls in dem Kofferraum. Als die 78-Jährige einen kurzen Moment abgelenkt war, stahl der Dieb die Handtasche. Die Seniorin bemerkte den Verlust erst zu Hause. Der Diebstahlschaden beträgt rund 300 Euro. (thia)

