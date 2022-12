Neusäß

10:12 Uhr

Dieb stiehlt vor Weihnachten zwei Kästen Bier

An einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Neusäß bricht ein Unbekannter die Türe auf und stiehlt zwei Bierkisten.

Artikel anhören Shape

An einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Neusäß bricht ein Unbekannter die Türe auf und stiehlt zwei Bierkisten. Der Schaden an der Türe ist doppelt so hoch.

Ein offenbar durstiger Dieb hat an Weihnachten in Neusäß nicht auf dem Trockenen sitzen wollen. Der bislang unbekannte Täter stahl aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Parkstraße zwei Kisten Bier. Um an seine Beute zu gelangen, wuchtete der Dieb mit einem unbekannten Gegenstand die Türscharniere an dem Abteil auf. Anschließend transportierte er die beiden Kisten im Wert von 43 Euro aus dem Haus. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Diebstahl passierte laut Polizei im Zeitraum zwischen Donnerstag und Heiligabend. (thia)

Themen folgen