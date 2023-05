Diebe stehlen 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte bei Neusäß

Von einer Baustelle in der Nähe der Nürnberger Straße an der Einfahrt zum GVZ wird eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe sind vermutlich mit einem Transporter vorgefahren.

Ordentlich zu schleppen hatte Diebe, die in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einer Baustelle in der Nähe der Nürnberger Straße an der Einfahrt zum GVZ zugeschlagen haben. Sie stahlen eine 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte, die zur Verdichtung des Bodens dient.

Aufgrund des Gewichts müssen die Täter wahrscheinlich mit einem Transporter vorgefahren sein. Die Polizei fragt nun, wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Baustelle gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. Die Rüttelplatte hat laut Polizei einen Wert von rund 2000 Euro. (thia)