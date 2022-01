Neusäß

09:41 Uhr

Diebe stehlen in Neusäß einem 65-Jährigen die EC-Karte

Zwei Männer haben am Sonntag einem 65-Jährigen in Neusäß die EC-Karte gestohlen.

Ein Mann will am Sonntag in einer Bankfiliale Geld abheben und wird plötzlich von Unbekannten angesprochen. Das Ablenkungsmanöver hat Erfolg.

Zwei Männer haben am Sonntag einem 65-Jährigen in Neusäß die EC-Karte gestohlen. Als der Mann den Verlust bemerkte, hatten die Täter bereits Geld von seinem Konto abgehoben. EC-Karte in Neusäß gestohlen: Täter heben vierstelligen Betrag ab Der 65-Jährige hob zunächst gegen 10.30 Uhr in einer Bankfiliale an der Lohwaldstraße Geld ab. Zu diesem Zeitraum befanden sich noch zwei weitere Männer in der Bank. Einer der laut Polizei ausländisch wirkenden Personen sprach den 65-jährigen an und lenkte ihn ab. Dadurch bemerkte der Mann nicht, dass der Komplize ihm seine EC-Karte nach der Auszahlung aus dem Automaten stahl. Kurze Zeit später fiel ihm zwar das Fehlen auf, allerdings hatten die Täter bereits von seinem Konto einen niedrigen vierstelligen Betrag abgehoben. (thia)

