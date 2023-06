Diebisches Paar bestiehlt Kundin beim Einkauf in Neusäß

Eine 62-Jährige kauft in Neusäß in einem Discounter in der Lohwaldstraße ein. Plötzlich steigt ihr eine Frau auf den Fuß und ihr Komplize nutzt die Verwirrung aus.

Opfer eines dreisten Trickdiebstahls ist eine 62-Jährige am Samstag gegen 13.30 Uhr in einem Discounter in der Lohwaldstraße in Neusäß geworden. Die Frau hatte ihre Tasche mit den Waren in den Einkaufswagen abgelegt und hielt sich gerade am Backstand auf. Dort stieg ihr plötzlich eine andere Kundin auf den Fuß.

Die 62-Jährige war durch diesen Vorfall so abgelenkt, dass sie nicht bemerkte, wie der Begleiter der Unbekannten in die Handtasche griff und ihre Geldbörse stahl. Am nächsten Tag fand ein Spaziergänger sämtliche Papiere der 62-Jährigen in einer Hecke im Augsburger Stadtteil Bärenkeller. Der Geldbeutel und rund 80 Euro Bargeld sind allerdings verschwunden. (thia)