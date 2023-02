Ein Zauberlied soll tief sitzende Ängste von Kindern durch Theater lösen

Das Diedorfer Theater Eukitea will in dem neuen Projekt "Zauberlied" tief sitzende Ängste von Kindern angehen und Lebensfreude schenken. Premiere feiert es in Neusäß.

"Auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett“, sagte Erich Kästner einst. Damit wollte er ausdrücken, dass jeder Mensch Angst hat, ganz egal welchem Stand, Geschlecht oder Alter er angehört. Damit umzugehen ist oft nicht leicht und gerade Kinder müssen den Umgang erst einmal lernen. Um genau dabei zu helfen, hat das Diedorfer Theaterhaus Eukitea ein neues Projekt gestartet. Premiere feierte es im Stück "Zauberlied" an der Grund- und Mittelschule am Eichenwald in Neusäß.

Eukitea spielt das Stück "Zauberlied", Kathrin Müller als Maya und Giorgio Buraggi als Dschinn.

Schüler der dritten, vierten und fünften Klassen strömen laut lachend und hopsend in die Sportturnhalle in Neusäß. Ein großer, weißer Vorhang ist aufgebaut und die Requisiten auf der Bühne sind fünf Kissen in unterschiedlichen Farben. "In dem Augenblick, in dem ich die Bühne zustelle, stelle ich die Fantasie der Kinder zu", erklärt der Regisseur und Gründer des Eukitea Theaters, Stephan Eckl, den minimalistischen Aufbau. Die beiden Schauspieler Kathrin Müller und Giorgio Buraggi zeigen eine Geschichte, die sich mit dem Umgang mit Angst, Mut und anderen starken Gefühlen beschäftigt.

M aya traut sich nicht aus ihrem Schutzraum

Maya, gespielt von Kathrin Müller, ist voller Ängste. Oft ist ihr alles zu viel. Dann schließt sie sich in ihrem imaginären Schutzraum ein. Hier ist es sicher. Sie würde zwar gerne mit ihren Freundinnen schwimmen gehen, aber sie traut sich nicht. Da klopft unverhofft ein Dschinn, gespielt von Giorgio Buraggi, an ihre Schutzmauern und freundet sich mit Maya an. Einfühlsam vermittelt der Geist ihr, dass es vollkommen in Ordnung und normal ist, Angst zu haben. "Sogar deine Eltern haben Angst, deine Lehrer und auch alle Jungs in deiner Klasse", sagt der Dschinn, und viele Kinder im Publikum drehen sich mit großen Augen zu ihren Lehrerinnen und Lehrern um.

Im nächsten Schritt zeigt der Dschinn Maya Wege aus der Angst. Gemeinsam stellen sie sich ihrer Furcht - dem Jungen Leon, der sie nie mit Fußball spielen lässt, weswegen Maya sich ausgeschlossen fühlt; dem Mädchen Semi, das immer die Klamotten anderer kritisiert und Maya verunsichert; und dem Lehrer Herrn Schmalz, der immer die Schüler anschreit.

Damit sie den Mut findet, sich ihrer Furcht zu stellen, gibt der Dschinn ihr ein paar magische Hilfsmittel an die Hand, die er aus ihrem Kleiderschrank zaubert. Einem magischen Schrank, den jeder zu Hause habe. Es sind ein Lichtschwert, das sie beschützt; ein Schutzschild, das sie beruhigt; und ein Liebeslichtstab, der die Tür im Herzen eines jeden Menschen öffnen kann. Damit gerüstet traut sie sich zu sagen, wie sie sich fühlt. Überrascht stellt sie fest, dass das etwas in den Menschen verändert. Ein letztes Mal muss sie sich ihrer Angst stellen, als sie ihrer Mutter sagt, dass sie sich nicht richtig wahrgenommen fühlt. Beide nehmen sich in den Arm und ihre Mutter versprich,t mehr für sie da zu sein.

Der Dschinn zeigt Maya Wege aus der Angst.

Es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen

So lernt Maya, wie sie mit ihrer Angst umgehen kann und wie wichtig es ist, dem Gegenüber auch zu sagen, wie sie sich fühlt. Ebenso findet sie einen Weg herauszugehen, ohne auf ihre Sicherheit zu verzichten. "Ich atme meinen Schutzraum einfach ein und wann immer ich ihn brauche, atme ich ihn wieder aus." So sei er immer bei ihr. Das Stück endet mit dem Zauberlied, das Maya immer gesungen hat, wenn die Angst übermächtig wurde. Alle Kinder und ebenso die Lehrer singen und klatschen mit.

Stephan Eckl freut sich über die gelungene Premiere. "Viele Schulen haben uns nach den Lockdowns zurückgemeldet, dass die Kinder verschlossen waren und nicht mehr aus sich rauskamen", erzählt der Regisseur. Das wurde der Auslöser für das neue Projekt - Kindern Wege aus der Angst zu zeigen. "Jeder braucht einen Schutzraum", findet Eckl, "das ist wichtig und gut. Aber genauso wichtig ist es, auch wieder den Weg hinauszufinden."

Die richtige Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe ist wichtig

Eine der größten Herausforderungen für das Team war es, das Stück leicht zu machen, ohne die Tiefe zu verlieren oder gar die Thematik zu verharmlosen. "Immer wenn es schwer wird, braucht's Humor; wie schon Shakespeare wusste", lacht Eckl.

Kathrin Müller als Maya und Giorgio Buraggi als Dschinn.

Fabian Miller aus der 4b gefiel besonders Mayas Schutzraum. Für ihn bedeutet es zu sagen, "Stopp! Jetzt brauche ich Ruhe." Er erlebte das Gefühl der Angst, als sein Opa einen epileptischen Anfall hatte. Auch Andri Borta aus der 5a hat das Stück berührt. "Es ging um Herzensgefühle. Das ist wichtig", fasste er das Stück in eigenen Worten zusammen. Sophie Vlasenko und Elisabeth Tusch, beide aus der 4b, sind Freundinnen und sich sicher, dass sich die beiden alles erzählen können. Das Stück hat ihnen gezeigt, wie wichtig solche Freundschaften sind.