Diese Details gelten für Glasfaser in den Neusässer Stadtteilen

Plus Den Ausbau übernimmt die heimische Firma LEW TelNet. Doch es gibt einige Besonderheiten zu beachten.

Glasfaser für jeden Haushalt in Neusäß, der das möchte, das ist das Ziel einer Vereinbarung zwischen der Stadt Neusäß und dem ortsansässigen Unternehmen LEW TelNet. Die Firma plant gerade den Breitbandausbau in den Neusässer Stadtteilen. Nun wurden im Stadtrat die Einzelheiten des Vertrags besprochen. Dabei wurde klar: Das Angebot ist teilweise anders als von anderen Glasfaser-Anbietern.

Sehr froh sei er, so Bürgermeister Richard Greiner, dass das Thema jetzt mit einem Unternehmen aus der Stadt angeschoben werden könne. Denn die großen Mitbewerber würden oft groß Möglichkeiten zum Ausbau ankündigen, die Umsetzung lasse dann aber auf sich warten. LEW TelNet wird hingegen alle Stadtteile über das bereits ausgebaute Alt-Neusäß hinaus versorgen, wenn sich 35 Prozent der Haushalte dafür entscheiden. Die Glasfaser-Leitungen werden dann bis ins Haus verlegt, ansonsten enden sie an der Grundstücksgrenze.