Direkter Kontakt mit der Politik

Politische Bildung ist wichtiger denn je – gerade in schwierigen Zeiten. Das ist ein Antrieb für die Arbeit der Verantwortlichen der Fach- und Berufsoberschule (FOSBOS) in Neusäß. Nicht nur im Unterricht, beispielsweise in der Verfassungsviertelstunde, wollen sie den Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, ein besseres Demokratieverständnis zu entwickeln und den Sinn hinter dem politischen System zu verstehen. Zusätzlich laden sie Gäste zu politischen Vorträgen ein, damit die Schülerinnen und Schüler einen direkten Kontakt zur Politik knüpfen können. So war es auch in der diesjährigen Woche der politischen Bildung. Nach Neusäß kamen Markus Hünemörder, Lehrbeauftragter und Studienberater an der LMU München, die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach und Angela Bachmair von der Erinnerungswerkstatt Augsburg.

Hünemörder, der auch Vorträge im Amerikahaus in München hält, informierte die Schülerinnen und Schüler der 13. Klassen über die bevorstehenden US-Wahlen. Dabei stellte er nicht nur das amerikanische Wahlsystem vor, sondern ging explizit auf die beiden Präsidentschaftskandidaten, deren politische Ansichten und deren Auftreten im Wahlkampf ein. Ebenfalls in der FOSBOS in Neusäß war Heike Heubach. Sie sitzt seit März 2024 für die SPD im Bundestag. Im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern der 12. Klassen ging es um das politische Handeln der SPD und Fragen zu Bundesthemen. Heubach gab auch einen Einblick in ihren Tagesablauf und in ihr Wirken als erste gehörlose Abgeordnete. Sie erklärte, wie sie mit Gebärden-Dolmetscherinnen und -Dolmetschern an den Sitzungen teilnehmen kann. Zwei davon begleiteten sie nach Neusäß und machten das Vorgetragene anschaulich erlebbar.

Ebenfalls in Neusäß war Angela Bachmair, die ehrenamtlich für die Erinnerungswerkstatt Augsburg tätig ist. Im Rahmen eines groß angelegten Projekts entsteht dank dieses Vereins ein digitales Erinnerungsbuch, in dem Einzelschicksale und Lebenswege von Menschen aus Augsburg und Umgebung nachgezeichnet werden, die vom nationalsozialistischen Regime verfolgt und ermordet wurden. Bachmair rief die Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich aktiv an der Erhaltung von Erinnerungen zu beteiligen. (AZ)