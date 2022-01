Drei Impftermine in der Neusässer Stadthalle mit Biontech

In der Stadthalle Neusäß finden drei Impfaktionen statt. Die Termine sind für alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren. So kann man sich anmelden.

Als der Impfstoff noch knapp war, konnten sich Seniorinnen und Senioren im März 2021 wohnortnah in der Stadthalle Neusäß impfen lassen. Jetzt fast ein Jahr später gibt es dort weitere Impfaktionen, allerdings diesmal für alle Altersstufen ab zwölf Jahren: Die Stadt Neusäß bietet in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg drei Februartermine für eine Impfung gegen Covid-19 an. Geplant sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer.

"Wie sich in den letzten Monaten gezeigt hat, ist die Impfung eine zentrale Komponente der Pandemiebekämpfung, und nur eine hohe Impfquote wird uns den Weg zurück in die gewohnte Normalität ebnen", sagt Bürgermeister Richard Greiner. Jede Impfung zähle, damit das wirtschaftliche, kulturelle und gesamtgesellschaftliche Leben wiederbelebt werden könne.

Das sind die drei Impftermine: Mittwoch, 16. Februar, 13 bis 19 Uhr, Sonntag, 20. Februar, 10 bis 16 Uhr, Samstag, 26. Februar, 10 bis 16 Uhr. Der Zugang zu den Impfkabinen ist barrierefrei möglich.

Impfaktion in Neusäß: Anmeldung telefonisch oder online

Eine Anmeldung ist online möglich unter www.neusaess.de/termin oder unter Telefon 0821/4606-222. Geparkt werden kann kostenfrei in der in der Tiefgarage bei der Stadthalle.

Geimpft werden können Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Minderjährige werden ausschließlich mit schriftlichem Einverständnis der Eltern geimpft. Ausweisdokument und Impfpass sind mitzubringen. Bei Drittimpfungen muss der Abstand zur Zweitimpfung mindestens drei Monate betragen.

Fragen zur Impfung beantworten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hotline des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-3999. (kar)