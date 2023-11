E-Ladesäule vor dem Haus der Musik jetzt in Betrieb

Neusäß soll für E-Mobilität attraktiver werden. Gleichzeitig nimmt die Stadt ein E-Fahrzeug in Betrieb.

Einen kurzen Stopp in der Stadt mit dem Ladevorgang des E-Mobils verbinden: Das können E-Mobilisten ab sofort beim Haus der Musik in Neusäß. Auf dem Parkplatz der Sing- und Musikschule an der Daimlerstraße 3 ging nun eine neue Gleichstrom-Schnellladestation der Lechwerke in Betrieb. „Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein beim Umbau unseres Energiesystems. Sie bringt uns dem Ziel einer lokal emissionsfreien Stadt immer näher“, sagt Richard Greiner, Bürgermeister der Stadt Neusäß. „Die neue DC-Schnellladesäule am Haus der Musik macht Neusäß für die Fahrerinnen und Fahrer eines Elektroautos nun noch attraktiver.“

„Der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur ist wesentlich für die weitere Entwicklung der Elektromobilität. Wir unterstützen die Entwicklung in der Region durch öffentliche Ladesäulen sowie Ladelösungen für Unternehmen, Kommunen und Privathaushalte“, ergänzt Andreas Schug, E-Mobility-Experte bei LEW. Zusätzlich gibt es auch Partnerschaften, die dabei helfen E-Mobilität in den Kommunen voranzubringen. Mit der Inbetriebnahme des Schnellladers am Haus der Musik geht in Neusäß auch ein städtischer Smart EQ fortwo an den Start, der über ein entsprechendes Fahrzeug-Branding nun bei jeder Fahrt auf die Klimaschutzstrategie der Stadt aufmerksam macht. LEW unterstützt über diese Werbepartnerschaft beispielsweise mit einem Kontigent an Ladestrom für das Fahrzeug. (AZ)

