E-Ladestationen sind in Neusäß noch rar - es sollen aber mehr werden

Plus In Neusäß gibt es bisher nicht viele Ladestationen für E-Autos, die öffentlich zugänglich sind. Nun sollen weitere Standorte geprüft werden, wo Ladepunkte entstehen könnten.

Die E-Mobilität ist nicht aufzuhalten, die Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge sind weiter am Steigen. Das Problem ist die schlechte Lade-Infrastruktur, die auch in Neusäß noch spärlich ist. Mit dem Thema hat sich nun der zuständige Ausschuss befasst.