Eichenwaldschule holt wieder das Umweltprädikat

Eine Umweltschule muss jedes Jahr in diesem Bereich aktiv sein. Der Eichenwaldschule gelingt das immer wieder. Es gibt auch schon weitere Ideen.

Es ist schon etwas Besonderes, eine "Umweltschule" zu sein. Diese Auszeichnung erhielten nur wenige Grund- und Mittelschulen im Landkreis. Große Freude herrscht deshalb an der Grund- und Mittelschule Am Eichenwald in Neusäß, die diesen Titel bereits zum dritten Mal erhalten hat.

Die Eichenwaldschule dürfe sich allerdings nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, denn diese besondere Auszeichnung gelte jeweils nur für ein Jahr, erklärt Winfried Mayr, Lehrer und Umweltfachberater an der Schule. Um also weiter "Umweltschule" zu bleiben, entwickeln Schülerinnen und Schüler, zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, bereits wieder neue Ideen und Aktionen hinsichtlich des Umweltgedankens an ihrer Schule.

Themen rund um Umwelt sollen langfristig wirken

Zu beachten ist dabei, dass die geplanten Themen die Schule langfristig begleiten und eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten. In den vergangenen Jahren hatte sich die Grund- und Mittelschule Am Eichenwald die Themen "Müllvermeidung" und "Blühwiesen für Insekten" auf die Fahne geschrieben. Dabei ging es einerseits um Müllvermeidung, auf der anderen Seite aber auch um Mülltrennung schon im Klassenzimmer. Das Thema Gesundheitserziehung steht für die Bewerbung als Umweltschule 2023 auf dem Programm, lässt Mayr schon ein wenig in die Zukunft blicken. Dabei soll es vor allem um gesunde Ernährung gehen.

Verschiedene Schulklassen sollen für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler gemeinsam gesunde Pausenfrühstücke vorbereiten und anbieten. Der Clou dabei: Es sollen verschiedene Kräuter direkt aus den Hochbeeten des Schulgartens geerntet und verwendet werden. "Damit können die Schülerinnen und Schüler von ihren vorherigen Arbeiten profitieren, und es schließt sich so ein Kreis", sieht Schulleiter Thomas Fink einen guten Gedanken dahinter.

Produkte aus dem eigenen Schulgarten

Ab kommendem Frühjahr werden zwei sechste Klassen zudem im Rahmen der "Gemüseakademie" auf der Krautgartenanlage beim Anbau von Gemüsen von erfahrenen Gärtnern unterstützt, bis dieses Angebot zum Selbstläufer wird. Dies passe gut zu unserem Schulprofil, und es sei ein positiver Nebeneffekt, dass auch diese Aktion zum Prädikat "Umweltschule" passt, freuen sich Schulleiter und Umweltfachberater.