Eichenwaldschule ist jetzt viel zufriedener mit dem Mensa-Essen

Erst war an der Eichenwaldschule Neusäß eine Kündigung des Caterers im Gespräch. Jetzt wurde eine Lösung gefunden. Auch der Schulausschuss ist beeindruckt.

Ein Problem weniger hat die Eichenwaldschule Neusäß und mit ihr der zuständige Schulausschuss der Stadt: Nur zwei Monate, nachdem sich der Ausschuss mit Klagen aus der Schule über das Mensaessen beschäftigt hat, konnte eine Lösung mit dem derzeitigen Caterer gefunden und auch schon umgesetzt werden. Wie stellvertretende Amtsleiterin Tanja Bihler im Ausschuss berichtete, sei die Zufriedenheit an der Schule mit dem angebotenen Essen nun stark gestiegen. Das freute auch den Ausschuss.

Anfang März hatte der Ausschuss erfahren, dass es der Schulfamilie bei ihrem bisherigen Caterer nicht mehr recht schmeckte: Immer gebe es nur ein Gericht, keine vegetarische Alternative und allgemein wenig Gemüse oder Salat. Doch eine Neuausschreibung könnte tückisch werden, hieß es damals im Ausschuss. Denn im schlimmsten Fall könnte man zu Beginn des nächsten Schuljahres 2023/24 ganz ohne Anbieter dastehen.

Eichenwaldschule: Eine Fachstelle prüft, ob die Gerichte auch gesund sind

Die Verwaltung sollte nach einer anderen Lösung suchen, so der Auftrag der Ausschussmitglieder. Und das scheint geklappt zu haben: Nun gibt es jeweils zwei Auswahlgerichte. Eine fünfte und eine achte Klasse sind "Testesser", so Tanja Bihler, und melden zurück, ob es auch schmeckt – obwohl man es beim Essen naturgemäß niemals allen recht machen könne, schränkte sie ein. Zudem werde durch eine Begleitung durch die Fachstelle Schulversorgung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sichergestellt, dass die angebotenen Gerichte auch gesund sind.

Stadträtin Heike Bittner ist selbst Lehrerin an der Schule. "Das ist jetzt echt gut. Es ist zwar eine Wahnsinnslogistik, aber alle sind zufrieden", berichtete sie. Das gilt auch für den Ausschuss. "Ich bin begeistert, dass das so schnell im Sinne der Kinder gelöst wurde", sagte Stadtrat Stefan Sommer.

