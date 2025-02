Eichenwaldschule liest für Unicef

Voller Stolz konnten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Neusäß am Eichenwald der Unicef-Beauftragten Irmgard Künz einen Scheck in Höhe von 2200 Euro überreichen. Für das Projekt „Lesen für Unicef“ gingen die Kinder vor Weihnachten in ihrem Familien- und Bekanntenkreis auf die Suche nach Sponsoren. Diese sollten pro gelesene Seite einen Geldbetrag spenden. Und das taten sie auch. Es kam ein stattlicher Betrag von knapp 3800 Euro zusammen, wovon mindestens 50 Prozent an Unicef gehen sollen. Mit den 2200 Euro wird das Unicef-Projekt „Let us learn“ in Madagaskar unterstützt. Der Rest wird für weitere Leseprojekte an der Eichenwaldschule, zum Beispiel Autorenlesungen oder Klassenlektüren, verwendet.

