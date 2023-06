Eigenes Auto drückt Mann in Neusäß an die Wand

In einer Tiefgarage in Neusäß wird ein Mann zwischen seinem eigenen Auto und der Wand eingeklemmt. Wie das passieren konnte.

Keine gute Idee war der spontane Einfall eines Autofahrers in einer Tiefgarage in Neusäß. Der Mann geriet so in eine gefährliche Situation, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Gegen 8.55 Uhr parkte der 68-Jährige am Donnerstag in einer Tiefgarage an der Benzstraße rückwärts aus. Plötzlich fiel ihm ein, dass er eine Tasche aus dem Kofferraum holen wolle. Der Mann, der ein Automatikauto fuhr, ließ den Rückwärtsgang eingelegt und stieg aus. Als er am Heck des Fahrzeuges stand, rollte dieses zurück. Um zu verhindern, dass sein Pkw gegen die Hauswand stößt, versuchte der Mann dies durch Gegendrücken zu verhindern. Das Auto war jedoch stärker und klemmte ihn zwischen Auto und Wand ein. Ein Zeuge hörte die Hilferufe und verständigte die Rettung. Mit Becken- und Fußverletzungen kam er in die Uniklinik. (AZ)