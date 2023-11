Neusäß

Ein Alpenkrimi begeistert das Neusässer Publikum zur Vorweihnachtszeit

Plus „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ hieß das Schauspiel, das am Wochenende in der Stadthalle zu sehen war. Viel Spannung und einige Überraschungen warteten auf die Zuschauer.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Weihnachtsstimmung einmal anders. Freunde der Krimireihe aus der Feder von Jörg Maurer und viele weitere Gäste kamen in der Stadthalle Neusäß beim Alpenkrimi „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ voll auf ihre Kosten.

Es ist tiefster Winter und es schneit. Kriminalhauptkommissar Jennerwein lädt sein Team zur gemütlichen Weihnachtsfeier in seine abgelegene, tief eingeschneite Berghütte hoch oben über dem Kurort ein. Gemeinsam mit seinen Polizeimitarbeitern, der Gerichtsmedizinerin und der Psychologin will er abseits aller Ermittlertätigkeiten den Alltag vergessen und bei Glühwein, Plätzchen und einem Mitternachtssüppchen fröhlich zusammen sitzen und feiern. Was aber haben die beiden mysteriösen Unbekannten, die sich dazugesellen mit dieser Feiergesellschaft zu tun?

