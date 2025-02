Ein besonderes Antrittskonzert in der Musikschule Neusäß

Das Konzert von Shenglong Li und „Special Guest“ Sandro Roy, dem Leiter der Musikschule Neusäß, war ein musikalisches Highlight. Die beiden talentierten Musiker präsentierten ein beeindruckendes Programm, unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven und Gabriel Fauré. Ihre virtuose Darbietung begeisterte das Publikum. Die Symbiose aus technischer Brillanz und emotionalem Ausdruck der beiden Künstler machte den Abend, in einem vollbesetzten Konzertsaal im Haus der Musik in Neusäß, zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Musikschule Neusäß darf sich über weitere Highlights im Jahr 2025 freuen. Am 25. Mai findet von 10.30 bis 13.30 Uhr der diesjährige „Tag der offenen Tür“ statt. Interessierte können Instrumente ausprobieren und zahlreichen Ensemble-Vorträgen lauschen. (AZ)

